Por causa da ômicron, Caldas Novas anuncia que não realizará eventos de fim de ano

A Prefeitura de Caldas Novas anunciou, na noite desta terça-feira (30/11), que não realizará eventos de fim de ano por causa da nova variante da Covid-19, a ômicron. Entretanto, segundo a administração municipal, continua em vigor decreto que permite realização de eventos privados com exigência de passaporte da vacina ou teste negativo para doença.

A decisão foi tomada após sugestão da Secretaria de Saúde do município. De acordo com o secretário de Turismo, Daniel Ribas, não haverá apresentações musicais e culturais durante as festividades de Natal e Ano Novo.

“Apesar de estarmos em um cenário estável referente ao número de casos, ao quantitativo de mortes e à necessidade de internação de Covid-19, precisamos pensar de forma antecipada quando se trata desse vírus, e é por isso que não iremos realizar nenhuma celebração na esfera pública de festividades de modo presencial no Natal e Réveillon, em Caldas Novas, incluindo a tradicional queima de fogos na virada do ano”, disse.

Embora não haja eventos programados, o município continuará com a decoração natalina nos principais pontos turísticos da cidade. Além disso, também continua em vigor o decreto que limita a capacidade de ocupação de hotéis, parques, bares, restaurantes e eventos em 75%.

De acordo com o secretário de Saúde Cláudio Costa, uma reunião será realizada na próxima segunda-feira (6/12), para criar um Comitê de Enfrentamento às Urgências de Saúde Pública. “O novo comitê que irá avaliar não só a situação da pandemia, mas todas as questões relacionadas à saúde na cidade”, destacou.

Segundo relatório da Vigilância Epidemiológica, os casos de Covid-19 caíram 66% de outubro em relação a novembro e os óbitos caíram 85,7% no mesmo período. Já a média móvel do município, se mantém abaixo de 5 casos ao dia, desde o dia 30 de outubro.

“Os números estão controlados, porém, estamos em constante análise para não sermos surpreendidos”, falou Cláudio Costa.