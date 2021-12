Decoração de natal é inaugurada com distribuição de brinquedos, em Goiânia

A Praça Tamandaré, localizada no Setor Oeste, em Goiânia, sedia hoje (2/12) a abertura do projeto Natal Solidário. Com início previsto para as 19 horas, a intenção do projeto é levar o clima natalino para os goianienses e realizar a distribuição de brinquedos para as crianças residentes na capital.

Neste ano o projeto será realizado no modelo itinerante, passando por vários bairros de Goiânia. De acordo com a programação divulgada pela Prefeitura Municipal de Goiânia, a campanha solidária passará pelos bairros Orlando de Moraes, Real Conquista, Jardim Cerrado e Parque Santa Rita.

Outros pontos de grande fluxo da população também estão no roteiro, porém de forma fixa e voltados para a decoração natalina e presença do Papai Noel. As ações do evento são coordenadas pela Secretaria de Relações Institucionais (SRI) em integração com as secretarias municipais de Cultura (Secult), Mobilidade (SMM), Infraestrutura Urbana (Seinfra), Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).

Programação campanha Natal Solidário

Disponível entre os dias 02 de dezembro de 2021 e 06 de janeiro de 2022, estão dentro do roteiro de programação locais como a Praça Tamandaré, Estação Ferroviária, no Parque Mutirama e Parque Princesa Isabel.

“É com grande alegria que abrimos, hoje, a nossa programação especial de Natal. Será uma festa linda com toda a magia desse período natalino e a distribuição de brinquedos para as nossas crianças”, afirma o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, sobre a abertura da campanha.

Confira abaixo a programação oficial – 02/12/21 a 06/01/22

Praça Tamandaré – Decoração natalina e Papai Noel

Estação Ferroviária – Decoração natalina e Papai Noel

Parque Mutirama – Decoração natalina e Papai Noel

Parque Princesa Isabel – Decoração natalina e Papai Noel

Natal Itinerante (dias específicos)

Orlando de Moraes

Dia 8/12

Presença do Papai Noel

Distribuição de brinquedos

Apresentação de personagens animados

Real Conquista

Dia 10/12

Presença do Papai Noel

Distribuição de brinquedos

Apresentação de personagens animados

Jardim Cerrado

Dia 15/12

Presença do Papai Noel

Distribuição de brinquedos

Apresentação de personagens animados

Parque Santa Rita

Dia 18/12

Presença do Papai Noel

Distribuição de brinquedos

Apresentação de personagens animados