Idosa fica ferida após ser agredida com pauladas, socos e chutes, em Acreúna

Um idosa de 65 anos ficou com vários ferimentos após ser agredida com com pauladas, socos e chutes, em Acreúna, na região sudoeste de Goiás. O caso aconteceu no último sábado (27).

A suspeita de espancar a idosa é uma mulher que teria ido na residência da vítima cobrar uma dívida da filha dela, que seria usuária de drogas. A idosa tentou impedir a entrada da mulher na casa e alegou que a filha estava dormindo, momento que começou a ser agredida.

Segundo o boletim de ocorrência, a filha percebeu que a mãe estava sendo espancada e foi defendê-la, mas acabou sendo agredida também. A idosa ficou com hematomas na cabeça e no olho.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, as duas foram encaminhadas para exame médico para confirmar as agressões. Caso sejam comprovados ferimentos leves, o procedimento policial será encerrado e o Termo Circunstanciado deve ser julgado pelo juizado especial. Caso fiquem constatadas agressões graves, um inquérito policial será instaurado.

Em outro caso, idosa foi resgatada após suspeita de ser espancada por dois filhos, em Abadiânia

Uma idosa foi resgatada após a Polícia Militar (PM) receber uma denúncia de maus-tratos, em Abadiânia, no Entorno do Distrito Federal (DF). A suspeita é que dois filhos tenham espancado a vítima.

Segundo informações, o caso foi descoberto depois que uma cuidadora chegou na residência da idosa e percebeu os sinais de maus-tratos. Ela então acionou a Polícia Militar (PM).

Diante dos fatos, os dois homens suspeitos foram levados para a Central de Flagrantes de Anápolis, a 55 km da capital,. Entretanto, como o caso não foi configurado em flagrante, ambos foram liberados.

A idosa passou por exames de corpo delito e, segundo a polícia, as agressões foram confirmadas. Imagens mostram diversos ferimentos pelo corpo da vítima.

O caso segue sendo investigado, e ainda não se sabe há quanto tempo a idosa sofria maus-tratos. Após a denúncia, a idosa foi levada para a casa de outros familiares.