Outback lança 2 burgers para comemorar participação na CCXPW21

Até domingo (5/12), os clientes do Outback Steakhouse terão mais dois sanduíches disponíveis no cardápio. Os dois burgers foram lançados para comemorar o posto de restaurante oficial da CCXP Worlds (CCXPW21). O evento de cultura pop, que inclui histórias em quadrinhos, animes, jogos, música, cosplay, filmes e séries para TV, tem uma versão nacional desde 2014.

Além disso, desta vez, bem como ocorreu no ano passado, a CCXPW21 será totalmente virtual e gratuita. Assim, o Outback pretende surpreender o paladar do fãs do evento por todo o Brasil, que acompanharão o evento on-line. E, claro, isso também vale para Goiânia. Afinal, as receitas estarão disponíveis nos restaurantes e também por delivery.

O primeiro burger lançado pelo Outback Steakhouse é o Super Veggie CCXPW21 Burger. Ele é feito de brócolis, couve-flor e queijo gorgonzola. Ademais, é coberto por queijo tipo ementhal e molho cheddar, com Smoked Mayo, alface e picles. E tem mais, para finalizar, cebola caramelizada em pão tipo brioche. É servido com Kettle Chips McCain supercrocantes. O sanduíche custa R$44,90.

O outro lançamento é o Epic CCXPW21 Burger. Feito com 200g de carne, coberto por queijo tipo ementhal e molho cheddar, traz ainda um plus de bacon crocante. Além disso, Smoked Mayo e, para finalizar, cebolas caramelizadas em um pão tipo brioche. Também é servido com Kettle Chips McCain supercrocante e molho de queijos derretidos para mergulhar. O valor é R$49,90.

Outback terá restaurante servidor brasileiro Cidade Alta RP

O Outback Steakhouse também será o primeiro restaurante a entrar do Cidade Alta RP, servidor brasileiro virtual para computador de role-playing. Dessa forma, o mapa do jogo ganhará um restaurante da marca, no sábado (4/12). Assim, os gamers terão uma série de missões para restabelecer a harmonia no multiverso e ajudar o Outback nessa jornada. E ainda haverá cupons de desconto para usar por delivery.