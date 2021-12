Parque Vaca Brava terá árvore de Natal de 17 metros

A tradicional árvore de Natal do Parque Vaca Brava, localizado na Avenida T-10, no Setor Bueno, em Goiânia, já está sendo montada. Assim, a estrutura flutuante, que ficará no centro do lago, terá 17 m de altura e 28 m de circunferência. A estrutura é feita pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg).

Em formato de pinheiro, a árvore de Natal do Vaca Brava terá 80 mil lâmpadas de led divididas nas cores branco frio e branco morno. Além disso, a árvore ainda tem 2 mil metros de mangueira luminosa na cor azul e 400 unidades de snow led de 1 metro, que simulam chuva de meteoro. Também tem mais 300 lâmpadas “strobe flash”. Dessa forma, toda a estrutura oferece um alcance de aproximadamente 4 km de luminosidade.

Revitalizações

Além da árvore de Natal do Vaca Brava, a Comurg também está revitalizando praças e canteiros de Goiânia. Os locais estão recebendo ornamentação natalina, e também estão sendo instaladas novas mesas e bancos de madeira.

O Parque Zoológico de Goiânia também irá receber 40 novos bancos e 10 mesas de madeira. Ademais, 36 lixeiras, que serão distribuídas em pontos estratégicos do local.

A prefeitura também pretende instalar, neste mês de dezembro, novas academias ao ar livre nos bairros que ainda não foram contemplados com o benefício. A previsão é de que mais de 10 academias sejam entregues à população antes do final do ano.