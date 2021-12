1º Dia: Prefeitura em Ação faz mais de 4 mil atendimentos presenciais, em Aparecida

Mais de 4 mil serviços foram prestados diretamente à população de Aparecida nesta sexta-feira (03), no 1º dia de atendimentos presenciais do 25º Prefeitura em Ação. A força-tarefa da Prefeitura de Aparecida ocorre até este sábado (04), das 8h às 14h, na Escola Municipal Jardim Olímpico II, localizada da Avenida X-60 com Rua X-24, no Setor Tocantins. Cerca de 50 mil moradores são beneficiados nesta edição.

São oferecidos mais de 120 tipos de serviços, entre eles, o cadastro e atualização de dados no Cadastro Único, o CadÚnico, que é requisito para o programa Auxílio Brasil. Foi o serviço que a dona de casa Isabel Gonçalves da Costa, do Jardim dos Buritis, procurou hoje no Prefeitura em Ação. “Estou achando bonito, bem organizado. As pessoas estão sendo bem atendidas, eu acho que tá bonito”, disse ela.

Maria Divina de Jesus, do Santa Luzia, tirou a manhã desta sexta para cuidar do visual. Ela aproveitava serviços de estética realizados no Prefeitura em Ação. “Muito bom o atendimento. Meus filhos vão cortar o cabelo também, e viemos pra poder ver o negócio jurídico também”, resumiu Maria Divina.

Alguns dos serviços mais procurados no Prefeitura em Ação são consulta médica, exame oftalmológico, encaminhamento para emprego e cadastro para programa de moradia. Todos eles são oferecidos nesta 25ª edição do programa, que conta ainda com consulta odontológica, avaliação nutricional, emissão e atualização do Cartão SUS.

A Prefeitura de Aparecida, com apoio de instituições parceiras, está oferecendo também aferição de pressão arterial e glicemia, orientação jurídica, encaminhamento ao mercado de trabalho através do Sistema Municipal de Emprego e inscrição para cursos de qualificação e emissão de Cartões PCD e Idoso, entre outros serviços.

“É sempre muito importante estar perto das pessoas e receber esse calor, e, principalmente, ouvir os moradores, buscando entender quais são os grandes problemas, para que possamos buscar soluções”, comentou o prefeito Gustavo Mendanha.

O gestor estava acompanhado do vice-prefeito Vilmar Mariano. “No Prefeitura em Ação, todo o aparato da Prefeitura é levado ao bairro. Com isso, podemos saber o que o cidadão precisa e pensa sobre a gestão”, acrescentou Vilmar.

Vanilson Bueno, que é secretário de Ação Integrada (pasta que coordena o Prefeitura em Ação), destacou que o programa envolve todas as secretarias da administração. “É fundamental essa integração entre a Prefeitura, a população e os comerciantes da cidade, que passam as demandas do que precisa na região, além da parceria com os empresários”, sintetizou Vanilson.

Parceria em prol da população

O vereador Sandro Oliveira (Cidadania) pontuou que a relação, segundo ele, entre os Poderes Executivo e Legislativo, colabora para a realização do Prefeitura em Ação. “É sempre louvável ter essa parceria, e essa é a intenção da Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia: aquilo que for do interesse da população, podem contar com os vereadores”, afirmou ele.

O mutirão começou na última segunda-feira (29/11). Neste dia foi iniciada uma força-tarefa da Prefeitura de Aparecida para dar manutenção no asfalto, na iluminação pública, na sinalização de trânsito e nos canteiros centrais das ruas dos bairros Jardim Olímpico, Parque Flamboyant, Parque Trindade, Setor Tocantins, Parque São Jorge, Setor Sítios Santa Luzia, Residencial Santa Luzia, Jardim dos Buritis, Jardim Pomares e Jardim Bela Vista.