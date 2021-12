Caso Wanderson: escola suspende aulas após suspeito ser visto em povoado de Gameleira

Uma escola municipal de Mocambinho, um pooado de Gameleira de Goiás, decidiu suspender as aulas presenciais nesta sexta-feira (3), após Wanderson Mota Protácio, de 21 anos, ser visto na cidade. O homem é suspeito de um triplo homicídio em Corumbá de Goiás.

Na escola onde as aulas foram suspensas, estão matriculados cerca de 240 alunos, com idades de 6 a 10 anos, que cursam o ensino fundamental.

As buscas por Wanderson já entraram no quinto dia e, até o momento, ele ainda não foi localizado. Um motociclista afirmou ter dado carona para o suspeito, mas só percebeu que era ele durante o caminho.

Segundo relatos do motociclista, ele viu o homem sozinho às margens de uma rodovia e resolveu dar uma carona. Ele ainda informou que a prática é comum para ele. Depois que o criminoso desceu da motocicleta, ele então contou para a família e acionou a polícia.

Após o caso ser repassado para as autoridades, as forças policiais intensificaram as buscas na zona rural de Mocambinho.

Caso Wanderson: o que se sabe sobre o triplo homicídio em Corumbá

Wanderson é o principal suspeito de matar a própria esposa grávida, de 21 anos, a enteada, de 2 anos, e um fazendeiro, de 73 anos, no fim da tarde do último domingo (28/11), em Corumbá de Goiás. Ele também teria ferido uma mulher.

Segundo apontam as investigações, primeiramente o homem matou a mulher dele e a enteada. Posteriormente, o suspeito furtou um revólver e matou o fazendeiro. Ele ainda roubou uma caminhonete para fugir da cidade. Entretanto, antes da fuga, o homem tentou estuprar a mulher do fazendeiro, mas não conseguiu, momento que atirou no ombro dela.

De acordo com a Polícia Civil, o caseiro já havia sido preso anteriormente por tentar matar a ex-mulher a facadas, em Goianápolis. Segundo o delegado Tibério Martins, a tentativa de feminicídio aconteceu em 2019. Ele então foi preso, quando tinha 18 anos, e liberado em março deste ano.