Homem é preso após dar 6 facadas em vítima para roubar corrente, em Aparecida

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) por intermédio da 5ª Delegacia Distrital de Polícia (DPP) e com o auxilio operacional da 2ª DPP local, cumpriu, na manhã de hoje (3/12), o mandado de prisão temporária em desfavor de um homem de 39 anos, suspeito de latrocínio. O crime teria acontecido no último dia 25 de outubro, no setor Cidade Satélite São Luiz, em Aparecida de Goiânia.

Na ocasião do crime, o suspeito teria abordado a vítima na porta de uma padaria, com a intenção de furtar uma corrente de prata. Quando vítima tentou se esquivar do assalto, foi surpreendida pelo autor da infração com seis golpes de faca.

Estado de saúde da vítima

Da quantidade total de facadas, duas delas chegaram a perfurar o fígado e o pulmão da vítima. De acordo com as apurações sobre o caso, mesmo ferido a vítima conseguiu fugir, sendo perseguida pelo autor do crime que só não efetivou o crime for fato alheio à sua vontade. A ação foi registrada por câmeras de segurança.

Por conta da gravidade dos ferimentos, a vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO), onde precisou ficar internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por mais de uma semana, em estado grave, correndo risco de vida.

O suspeito foi localizado em uma mata na mesma região onde o crime aconteceu, no setor Cidade Satélite São Luiz. Com a prisão do homem, a Polícia Civil concluí o inquérito policial, indiciando o suposto autor do crime por tentativa de latrocínio, com pena de até 18 anos de reclusão.

Mediante a prisão, no momento em que prestou depoimento sobre o caso, o suspeito confessou o crime. De acordo com a equipe da Polícia Civil responsável pela investigação e conclusão do inquérito, foi observado que o homem já possui outras passagens policiais por tráfico de drogas.