Prefeitura inaugura decoração de Natal itinerante em Goiânia

Na noite de quinta-feira (2/12), foi inaugurada parte da decoração de Natal da prefeitura de Goiânia que, desta vez, é itinerante iluminando vários pontos da cidade. O primeiro evento do Natal Goiânia com Solidariedade teve a presença do prefeito Rogério Cruz na Praça Tamandaré, no Setor Oeste. Além disso, outros 16 pontos da capital serão iluminados e, alguns deles, receberão programação especial.

De acordo com informações da prefeitura, a grande novidade do ano é justamente o formato itinerante. Assim, receberão a programação: a Praça Tamandaré, a Estação Ferroviária, o Parque Mutirama e o Parque Princesa Isabel. Estes locais terão decoração e atrações fixas, como a presença do Papai Noel, até o dia 6 de janeiro. Ademais, o Natal Goiânia com Solidariedade terá distribuição de 50 mil brinquedos arrecadados com parceiros, que serão distribuídos para as crianças. Os bairros contemplados são: Orlando de Morais, Real Conquista, Jardim Cerrado e Parque Santa Rita.

“É preciso agradecer que, em tão pouco tempo, tenhamos reunidos tantos parceiros que, conosco, construíram a possibilidade de descentralizar a programação do Natal, levando-o a todos os cantos da cidade”, ressaltou o prefeito da capital mencionando, ainda, mais uma parceria. Além disso, Rogério Cruz destacou ainda que 11 carretas da Coca-Cola passarão pela cidade, uma campanha que já é tradicional da marca de refrigerantes, mas que desta vez, necessariamente contemplará vários bairros, reforçando o Natal com caráter itinerante.

Apesar do clima de confraternização e esperança, vale lembrar que é necessário seguir os protocolos de segurança e proteção contra a Covid-19, como o uso de máscara. As ações do Goiânia com Solidariedade são coordenadas pela Secretaria de Relações Institucionais (SRI), junto com as secretarias municipais de Cultura (Secult), Mobilidade (SMM), Infraestrutura Urbana (Seinfra), Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).

Programação do Natal Goiânia com Solidariedade

As ações com distribuição de brinquedos, presença do Papai Noel e personagens animados do Natal itinerante acontecem em dias específicos. Assim, no setor Orlando de Moraes acontece no dia 8 de dezembro (quarta-feira). No setor Real Conquista a ação ocorre no dia 10 de dezembro (sexta-feira). Já no Jardim Cerrado, o Natal Goiânia com Solidariedade será no dia 15 de dezembro (quarta-feira). E, por fim, o Parque Santa Rita encerra a programação nos bairros no dia 18 de dezembro (sábado).

*Com informações da prefeitura de Goiânia