Teatro Goiânia recebe Festival ManaJazz, um tributo a Manassés Aragão

De domingo (5/12) a terça (7/12), sempre a partir das 19h, o Teatro Goiânia, no Centro de Goiânia, recebe o Festival ManaJazz. Assim, o evento reunirá atrações da música instrumental, com apresentações da Banda Pequi, dos grupos Diabo a Quatro e PatOcan e do Brasil in Trio, além dos músicos Evaldo Robson, Fred Valle, Fred Praxedes, Matheus Guerra, Moka Nascimento e Stevão Silva. As informações foram divulgadas pela Secretaria do Estado de Cultura (Secult) na manhã desta sexta-feira (3/12).

O Festival ManaJazz é um projeto beneficente. A ideia é homenagear o trompetista Manassés Aragão, que fez história na música goiana, e faleceu há cerca de sete meses por complicações causadas pela Covid-19. Dessa forma, todo o valor arrecadado com ingresso do evento será destinado à família de Manassés. Ele tinha 40 anos, era compositor, arranjador e professor de música, formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG).

Além disso, o músico começou sua carreira em Anápolis, onde nasceu, e desde os anos 2000, atuava como trompetista de jazz. Manassés Aragão fez parte dos grupos Charanga Jazz, Chocolate Groove Band e Banda Pequi. Também dividiu palco com grandes nomes da Música Popular Brasileira, como Milton Nascimento, Toquinho, João Bosco e Leila Pinheiro.

Os ingressos para o espetáculo podem ser adquiridos pelo Sympla. Assim, o valor para um dia de apresentações é de 20 reais mais a taxa de administração de R$ 2,50. Há ainda um pacote para acompanhar os três dias do Festival ManaJazz. O valor é de R$ 50 mais R$ 5 de taxa. Ademais, vale lembrar que medidas de prevenção contra a Covid-19 são tomadas pelo evento e o uso de máscara pelo público é obrigatório.

Serviço: Festival ManaJazz, em tributo ao músico Manassés Aragão

Data: De domingo (5/12) a terça-feira (7/12)

Horário: 19h

Local: Teatro Goiânia

* Com informações da Secult Goiás