VacinAção: prefeitura de Goiânia lança programa de imunização itinerante

Com o objetivo de aumentar o número de moradores em Goiânia imunizados contra a Covid-19, a prefeitura da capital lançou, nesta sexta-feira (3/12), o VacinAção. Assim, o programa, que tem parceria com o setor produtivo, prevê diversas ações para facilitatar a imunização de pessoas que podem, mas ainda não se vacinaram. A ação acontece até o dia 22 de dezembro.

Dessa forma, o Programa VacinAção irá levar a vacinas contra a Covid-19 para as praças e terminais de ônibus de Goiânia. Além disso, para centros comerciais de rua com grande circulação de pessoas como a 44, shoppings e grandes empresas. Dessa maneira, três vans plotadas serão usadas na vacinação itinerante a partir deste sábado (4/12).

Segundo o secretário de Saúde de Goiânia, Durval Pedroso, na quinta-feira (2/12), uma equipe da Secretaria de Saúde de Goiânia esteve na Ceasa. Assim, apenas no local, 178 pessoas receberam vacinas contra a Covid-19. “Esse é um pequeno exemplo do que faremos neste mês de dezembro e para que tenhamos êxito é preciso que a população caminhe conosco, precisamos da participação de todos, os setor produtivo já está ao nosso lado”, afirmou o secretário.

Durval Pedroso ainda lembrou que o Programa VacinAção coincide com um cenário de quarta onda da pandemia de Covid-19 em meio a nova variante Ômicron. “Goiânia não tem nenhum caso com essa nova variante. Mas, em meio a uma preocupação mundial, com o aumento de infecções em diversos países, a imunização com segunda e terceira doses se torna ainda mais importante”, enfatizou o secretário.

Acesse aqui a localização das vans estarão até o dia 22 de dezembro.

Balanço vacinação em Goiânia

Até o momento, a prefeitura de Goiânia já aplicou 2,2 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Assim, em relação à 1ª dose, foram 1,1 milhões, o equivalente a 85,5% da população acima de 12 anos. A

demais, quanto à 2ª dose e dose única, foram 931,6 mil doses. Esse número equivale a 71,7% da população acima de 12 anos Até agora, foram aplicadas 160,2 mil doses de reforço na capital.