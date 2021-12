“Tranquilidade e frieza” diz secretário sobre caseiro que confessou triplo homicídio

Em coletiva de imprensa na manhã deste sábado (4/12), o secretário de Segurança Pública de Goiás (SSP), Rodney Miranda, disse que Wanderson Protácio, de 21 anos, confessou o triplo assassinato em Corumbá de Goiás.

O suspeito foi ouvido na 3ª Delegacia Regional de Polícia de Anápolis. Ao falar sobre o depoimento do suspeito, o secretário informou que ele estava transparecendo “tranquilidade e frieza”, sem nenhum arrependimento.

“Ele está tranquilo, está falando, não está negando nada. Mesma frieza. Está querendo justificar o injustificável”, disse Rodney. Wanderson se entregou à polícia hoje, após seis dias de fuga.

Também durante a coletiva, as autoridades policiais informaram que as estratégias usadas para localizar Wanderson foram diferentes da operação de Lázaro Barbosa. Desta vez, equipes menores, com cerca de 30 a 40 policiais, atuaram espalhadas para não chamar atenção.

Caseiro que confessou triplo homicídio estava há dias sem comer

Segundo o delegado Vander Coelho, responsável pela 3ª Delegacia da Polícia Civil localizada em Anápolis, Wanderson poderia estar há seis dias sem se alimentar, ou seja, desde o início da fuga.

A hipótese foi levantada porque não há registros ou indícios de que ele tenha se alimentado em outras residências que passou. Além disso, ele também estava faminto quando se entregou à polícia.

O caso segue sendo investigado e, até o momento, a Polícia Civil ainda não divulgou as possíveis motivações dos crimes.

“O que levou ele a se entregar foi o certo”, afirma secretário

Ainda em coletiva de imprensa, o secretário Rodney Mirando afirmou que Wanderson se entregou pois o cerco estava se fechando contra ele. Uma fazendeira também teria convencido o suspeito a tomar a decisão.

“O que levou ele a se entregar foi o cerco apertando cada dia mais. Ela foi muito corajosa, mas não é uma atitude aconselhável. Fizemos agradecimentos a ela, mas volto a insistir: quem obrigou ele a tomar essa decisão foi a estratégia montada”, disse.

Mulher diz que tirou foto com o suspeito para provar para polícia

Segundo relatos da mulher, ela tirou foto ao lado do caseiro Wanderson para provar à polícia que tinha o convencido a se entregar. Ela conta que mandou a foto para o prefeito de Gameleira, que enviou para a polícia.

O secretário ainda afirmou que a atitude da mulher foi imprudente. “Imprudente, sendo sincero. Mas não estou aqui para ficar julgando. Prestou benefício para a sociedade e temos que agradecer.”.