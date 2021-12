Vídeo: após seis dias de fuga, Wanderson Protácio se entrega à polícia em Goiás

Wanderson Mota Protácio, de 21 anos, suspeito de triplo homicídio em Corumbá de Goiás, se entregou à polícia neste sábado (4), após ficar seis dias foragido. Ele estava em Gameleira de Goiás.

Na sexta-feira (3), o suspeito chegou a pedir emprego em uma fazenda localizada em Mocambinho, no distrito de Gameleira. Ele teria conversado com os proprietários da fazenda e com três funcionários, mas fugiu ao ser reconhecido. Hoje (4), ele teria invadido uma residência para roubar.

O suspeito se entregou após ser convencido pela fazendeira da propriedade que havia invadido. Ele chegou a apontar a arma para a mulher e dizer que iria matá-la.

Segundo relatos da mulher à TV Anhanguera, ela estava dormindo quando o homem bateu na janela e apontou a arma para ela. O marido havia saído para tirar leite. Wanderson então teria pedido algo para comer e ela também deu uma blusa para ele, pois estava tremendo de frio.

A fazendeira então conversou com Wanderson e chamou o marido, que levou o suspeito até os policiais. A mulher chegou a tirar uma foto com o suspeito antes da prisão.

Agora, a mulher deve presar depoimento na delegacia de Anápolis, onde Wanderson se encontra preso.

Assista o vídeo do momento da prisão:

Relembre o caso de Wanderson Protácio

Wanderson é o principal suspeito de matar a própria esposa grávida, de 21 anos, a enteada, de 2 anos, e um fazendeiro, de 73 anos, no fim da tarde do último domingo (28/11), em Corumbá de Goiás. Ele também teria ferido uma mulher.

Segundo apontam as investigações, primeiramente o homem matou a mulher dele e a enteada. Posteriormente, o suspeito furtou um revólver e matou o fazendeiro. Ele ainda roubou uma caminhonete para fugir da cidade. Entretanto, antes da fuga, o homem tentou estuprar a mulher do fazendeiro, mas não conseguiu, momento que atirou no ombro dela.

De acordo com a Polícia Civil, o caseiro já havia sido preso anteriormente por tentar matar a ex-mulher a facadas, em Goianápolis. Segundo o delegado Tibério Martins, a tentativa de feminicídio aconteceu em 2019. Ele então foi preso, quando tinha 18 anos, e liberado em março deste ano.