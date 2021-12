Aparecida de Goiânia inaugura decoração de Natal nesta segunda (6/12)

Os moradores de Aparecida de Goiânia poderão conferir, a partir desta segunda-feira (6/12), a decoração de Natal feita pela prefeitura do município em vários pontos da cidade. A inauguração acontece às 18h, com a iluminação especial de Natal do Parque da Família, no Residencial Village Garavelo, logo em frente ao Aparecida Shopping.

Assim, durante o evento, serão acionadas mais de 684 mil micro lâmpadas do túnel de luz da Avenida Independência. Ao todo, são 300 m de extensão. Além disso, a região recebe a árvore de Natal oficial de Aparecida de Goiânia e arranjos luminosos no entorno do parque.

Segundo informações da prefeitura de Aparecida, o acendimento das luzes no Parque da Família também marcará a inauguração da iluminação de Natal na Avenida de Furnas, que liga a Avenida Independência ao Terminal Araguaia. Também foram instalados arranjos luminosos e já estão acesos, na rotatória do Terminal Araguaia, três grandes pinheiros luminosos.

Mais pontos iluminados em Aparecida de Goiânia

O cronograma de instalação das decorações de Natal em Aparecida de Goiânia foi feito pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Dessa forma, está previsto que outros pontos da cidade receberão a iluminação natalina nas próximas semanas. Dentre eles, a Praça da Matriz. Também haverá enfeites em grandes avenidas, contemplando diferentes regiões.

A programação natalina na cidade tem ainda a Caravana Coca-Cola, no dia 16 de dezembro (quinta-feira) por avenidas de grande circulação de Aparecida. Desta vez, os tradicionais caminhões vermelhos da marca de refrigerantes serão iluminados em Led e Black Light. Haverá também telas gigantes, onde são projetadas imagens super-realistas. Assim, a empresa promete surpresas ao longo da caravana.

*Com informações da Prefeitura de Aparecida