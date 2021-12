Veja como fazer matrícula para rede de ensino de Aparecida de Goiânia

A Secretaria Municipal de Educação de Aparecida de Goiânia está com matrículas abertas para a ensino da rede municipal. Para garantir uma vaga basta se cadastrar através da internet.

As inscrições são para o ensino fundamental I e II. Já para a educação infantil, o período para matriculas começa a partir do dia 13 deste mês. O ensino fundamental I e II compreende séries de 1º ao 9º ano, e a educação infantil atende crianças de seis meses a cinco anos.

As vagas são para o ano letivo de 2022. Ao todo, são 11 mil vagas disponíveis em Escolas Municipais, Escolas Municipais de Educação Integral (Emeis) e Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis).

Do total de vagas, 7,7 mil são para alunos do Ensino Fundamental I e II. Para a Educação Infantil, englobando as turmas de berçário (Agrupamentos I, II e III) e a pré-escola (Agrupamento IV e V), a oferta para o próximo ano é de cerca de 3,2 mil vagas.

Passo a passo de como fazer matrículas para rede de ensino de Aparecida de Goiânia

A inscrição deve ser feita pelo responsável da criança, através do site da Prefeitura de Aparecida ou pelo do aplicativo de celular Matrícula Aparecida– disponível para o sistema android.

Para realizar a matrícula os responsáveis devem ter em mãos a seguinte documentação: endereço completo com o CEP da residência e CPF, caso a criança tenha. Ainda é preciso informar o nome da mãe e o número do cartão do Programa Bolsa Família, caso seja beneficiário.

A inscrição também pode ser feita de forma presencial para quem tem dificuldade de acesso à internet ou que precisem de auxílio. Para isso, basta levar toda a documentação nas secretarias das escolas municipais. O horário de funcionamento é de 8h às 11h30 e 13h às 17h.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o ano de 2021 encerra com mais de 46 mil alunos matriculados, sendo 9.423 da Educação Infantil e 37.260 do Ensino Fundamental.