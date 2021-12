Adolescente de 13 anos entra com arma em colégio de Anápolis

Um adolescente de 13 anos foi levado para a Central de Flagrantes, nesta segunda-feira (6/12), após entrar com uma arma no Colégio Estadual General Curado, no Setor Industrial Munir Calixto, em Anápolis, a cerca de 55km da capital.

Segundo informações, a arma tipo calibre ponto 32 e munições foram encontradas dentro da mochila do estudante. O caso foi descoberto depois que um outro aluno viu o revólver na mochila e comunicou à direção.

Diante dos fatos, os educadores acionaram a Polícia Militar (PM), que foi até a unidade escolar para confirmar a denúncia. Quando a equipe chegou ao local, encontrou o revólver, que estava municiado e em condições de funcionamento.

A mãe do adolescente então foi acionada e acompanhou o filho na Central de Flagrantes da Polícia Civil. Ela também disse não saber como o filho teve acesso à arma de fogo.

Agora, o caso será investigado pela Delegacia de Apuração de Atos Infracionais (Depai) e o menino deve responder por ato infracional análogo ao crime de porte irregular de arma de fogo. O Conselho Tutelar também acompanha o caso.

Adolescente de 13 anos que entrou com arma em colégio de Anápolis diz que foi ameaçado

Segundo relatos do estudante, ele foi ameaçado na rua por um desconhecido antes de entrar na instituição de ensino. O homem teria o abordado e obrigado a colocar o revólver dentro na mochila, ameaçando-o de morte caso não fizesse.

A versão deve ser investigada e outras pessoas ainda estão sendo ouvidas pela Polícia Civil. Como não houve ameaça, o menino responderá ao processo em liberdade.

O Dia Online entrou em contato com o Coronel Mauro Vilela, superintendente de Segurança Escolar, para falar sobre o caso e aguarda retorno. O caso também é acompanhado pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc Goiás).