Antonieta: restaurante inspirado na monarquia francesa abre em Goiânia

Se você é daqueles que sempre quis voltar no tempo para conferir como era? Pois um novo restaurante de Goiânia promete transportar os clientes para o Palácio de Versalhes, na França, em pleno no século XVIII. Trata-se do Antonieta Restaurant, localizado, no Setor Marista. O local já está funcionando em formato soft opening. E, segundo dos proprietário, a proposta é que os clientes se sintam parte da monarquia francesa em uma das badaladas festas da rainha Maria Antonieta.

O ambiente do Antonieta Restaurant é requintado e, ao menos tempo, moderno. O projeto é assinado pelo arquiteto William Hanna. Tudo foi pensado para atender clientes que buscam um jantar mais reservado, mas com uma experiência para ser lembrada. E também para os que buscam uma noite mais badalada. Assim, a arte é usada como elemento que rompe com o óbvio e traz toques inusitados ao restaurante.

Além disso, o menu foi elaborado pelos chefs Edd Pereira e Fabiano Vaz, que também são sócios do Antonieta. A cozinha é francesa e contemporânea. Já os drinks desenvolvidos pelo premiado mixologista Matheus Cunha (SP) buscam trazer frescor e referência de sabores europeus, com ênfase em produções artesanais.

Completam o time de sócios, que encabeçam o restaurante, os empresários Dennis Nazario, Heitor Melo, Flavio Campos e Felipe Gaspar. De acordo com eles, o Antonieta Restaurant que oferecer ao público da capital, a “elegância contemporânea, bom gosto e alta gastronomia”.

Serviço: Inauguração Antonieta Restaurant

Quando: Sexta-feira (10/12)

Local: Rua 1.136, Quadra 24, Lote 6, no Setor Marista – Goiânia