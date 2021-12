Mostra Arquitetos de Patrimônio e Paisagem acontece em bar do Centro

A partir de quinta-feira (9/12), os goianienses têm a oportunidade de conferir obras autorais que estimulam a observação do patrimônio arquitetônico e cultural de Goiânia. Assim, a Mostra Arquitetos de Patrimônio e Paisagem (MAPP) apresenta obras autorais de sete jovens engenheiros e arquitetos recém-formados ou em fase final do curso. A exposição acontece no Charminho da Araguaia, no Centro de Goiânia, nos dias e horários em que o bar funciona.

Dessa forma, é possível conferir o projeto, criado pelo Canal Cidades Planejadas, de quinta-feira (9/12) a domingo (12/12), das 18h às 23h. E a Mostra Arquitetos de Patrimônio e Paisagem continua em cartaz entre os dias 16 e 19 de dezembro (quinta a domingo), novamente das 18h às 23h. As obras estarão dispostas pelos vários cômodos do casarão do Centro.

De acordo com a organização, a 1ª edição da MAPP contempla datas em que as profissões relacionadas à Engenharia e Arquitetura são lembradas, uma vez que 11 de dezembro é o Dia do Engenheiro; e 15 de dezembro, o Dia do Arquiteto e Urbanista.

Quem são os sete jovens arquitetos e engenheiros na 1ª edição da MAPP

Uma das profissionais que irá expor fotografias na MAPP faz parte do time Aproveite a cidade. Carla Falcão, de 24 anos, é formada em Engenharia Civil pelo Instituto Federal de Goiás (IFG) e fotógrafa. Ela é responsável pelas imagens que você aprecia no nosso site e redes sociais, bem como por conteúdos audiovisuais. Para a exposição, Carla selecionou seis de seus trabalhos, que exaltam novos ângulos da arquitetura da capital.

Também participam da mostra, as arquitetas e urbanistas Carol Borges, Isabella Carvalho, Luísa Alves, Jessica Siqueira e Maysa Antunes. Completa a lista, o estudante de Arquitetura e Urbanismo Petterson Carvalho. Todos estão inseridos em estudos de patrimônio e/ou acumulam especialidade em Artes Visuais. Assim, os visitantes poderão conferir diferentes linguagens. Além de fotografias, há aquarelas, desenhos e colagens.

Vale lembrar que o evento foi pensado, de acordo com o decreto municipal vigente para a prevenção de contágio pela Covid-19. O uso de máscara é obrigatório e outras medidas sanitárias, como distanciamento e uso de álcool em gel devem ser seguidas pelo público.

O canal Cidades Planejadas, que organiza a Mostra Arquitetos de Patrimônio e Paisagem (MAPP), encabeça iniciativas que propõem interações e diálogos entre várias áreas. Dessa forma, as ideias podem ser convertidas em planejamento urbano e melhor desenvolvimento das cidades.

Serviço: 1ª edição Mostra Arquitetos de Patrimônio e Paisagem (MAPP)

Quando: De 9 a 12 de dezembro e de 16 a 19 de dezembro

Endereço: Bar Charminho da Araguaia | Avenida Araguaia, nº 204, no Centro

Entrada: Gratuita