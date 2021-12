Mulher morre após fazer aplicação de hidrogel no bumbum, em Goiânia

Uma mulher de 34 anos morreu após fazer um procedimento estético dentro de casa, em Goiânia. Ela teria feito a aplicação de hidrogel no bumbum. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Goiás.

Segundo familiares da mulher, ela teria combinado o procedimento pela rede social, com uma pessoa ainda não identificada. A aplicação foi feita no dia 20 de novembro e, segundo o delegado Bruno Henrique Soares Mateus, no dia seguinte ela começou a passar mal.

A mulher então foi internada no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde acabou morrendo no último dia 4 de dezembro, devido à falência múltipla de órgãos. O enterro foi feito nesta segunda-feira (6), em Araguapaz, cidade da família.

Até o momento, a pessoa que fez a aplicação do hidrogel na vítima ainda não foi identificada, mas ela deve responder pelo crime de homicídio culposo, ou seja, sem intenção de matar. Além disso, conforme aponta o delegado, não há informações se a pessoa tinha alguma formação ou conhecimento na área estética.

Agora, uma perícia será feita no celular da vítima para auxiliar nas buscas pela pessoa que fez o procedimento. Os familiares e amigos devem ser ouvidos nos próximos dias.

Além da mulher que morreu após fazer aplicação de hidrogel no bumbum, em Goiânia, outra fez procedimento semelhante em Anápolis

Uma mulher, de 46 anos, morreu após passar por procedimento estético nas nádegas, em Anápolis. A certidão de óbito também apontou que ela estava com Covid-19.

De acordo com as investigações, a mulher morava na Inglaterra e estava em Anápolis visitando familiares. Na ocasião, ela decidiu procurar a clínica clandestina, após indicação de amigos, para fazer procedimento estético para aumentar o bumbum.

Ela então foi atendida por um biomédico e um estudante de medicina na Bolívia. Durante a intervenção, os suspeitos teriam injetado ácido hialurônico nos glúteos da vítima, de forma “ilegal e enganosa”, segundo a delegada Cynthia Alves Costa.

Após os procedimentos, a vítima se sentiu mal e foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgências de Anápolis, no dia 30 de abril. Entretanto, ela não resistiu e morreu no dia 1º de maio.