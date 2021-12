Mutirão Iris Rezende será realizado em Aparecida no próximo fim de semana

Será realizada no próximo fim de semana, sábado e domingo (11 e 12/12), a segunda edição do Mutirão Iris Rezende, do Governo de Goiás. A edição acontece em Aparecida de Goiânia e a estrutura será montada na Avenida Benedito Silvestre de Toledo, esquina com a Rua 37, no Bairro Independência.

A população poderá contar com uma série de serviços gratuitos, como a emissão de documentos, oferta de vagas de emprego, consultas e exames médicos, testagem para Covid-19 e atividades culturais. “É uma maneira de interagir com a população”, afirma governador Ronaldo Caiado.

A programação começa no sábado às 8h e prossegue até às 16h. No domingo, o evento será realizado das 8h às 12h. Os mutirões retomados pela atual gestão são uma homenagem póstuma ao ex-governador Iris Rezende, que criou o modelo na década de 1960. Ele faleceu no último dia 9 de novembro.

Serviços e atendimentos no Mutirão Iris Rezende

Na área da saúde serão ofertados consultas e exames oftalmológicos, testagem para Covid-19, vacinação, aferição de pressão arterial e de glicemia. Paralelo a isso, haverá corte de cabelo gratuito e distribuição de itens como máscaras de proteção facial, escovas de dente infantil e brinquedos.

O mutirão também é a oportunidade para solicitar a emissão de documentos, como certidões de nascimento, casamento ou óbito; alteração para nome social; passaporte do idoso; e carteiras do deficiente ou do autista.

Totens do programa Expresso estarão disponíveis no local. A ferramenta oferece mais de 20 opções de serviços, como emissão de segunda via da fatura de água, acesso ao Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e outras ações do Detran-GO. O Vapt Vupt marca presença com o Atende Mais. Serão feitos atendimentos do Ipasgo, confecção da primeira e segunda via do CPF, emissão de segunda via de boletos, recadastramento da GoiásPrev e muito mais.

Na área de emprego e renda, serão divulgados mais de 2 mil postos de trabalho e ofertados cursos profissionalizantes. O cidadão terá apoio técnico para abertura de Microempreendedores Individuais (MEI) e orientações gerais sobre o tema. E também atendimento para simulação ou obtenção de crédito. A GoiásFomento também estará no local com a campanha de recuperação de crédito para renegociação de dívidas.

No estande da Companhia de Saneamento de Goiás S/A (Saneago), o contribuinte poderá revisar cadastro, emitir 2ª via ou contestar valor da fatura, solicitar ligação de água e esgoto, negociar débitos, protocolar reclamações ou denúncias, entre outros. Já a Enel Distribuição Goiás será parceira do evento, e vai ofertar troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas de LED.

O Programa Mães de Goiás entrega, nos dois dias de mutirão, 2.614 cartões. A iniciativa garante renda mensal de R$ 250 a mulheres com filhos entre zero e seis anos e que vivem em situação de vulnerabilidade. O crédito tem como objetivo auxiliar na compra de alimentos e medicamentos.

Já os novos Aprendizes do Futuro, que serão lotados em Aparecida de Goiânia, receberão no domingo (12/12), segundo dia de evento, uniformes, vale alimentação, crachás, mochilas, tablets e outros materiais do programa.

A Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (AGR) terá estrutura para ações como: receber solicitações ou reclamações dos consumidores de saneamento básico e do transporte intermunicipal de passageiros; orientar sobre como se inscrever nas tarifas sociais das contas de água e energia; explicar o mecanismo do Passe Livre deficiente e idoso, voltado para usuários do transporte intermunicipal; e verificar a regularidade do cadastro para fins de isenção no IPVA.

Em relação ao meio ambiente, os visitantes do evento poderão participar de ações de educação ambiental e levarão para casa mudas de árvores nativas do Cerrado, distribuídas gratuitamente. No local, serão expostos equipamentos utilizados no combate a incêndios florestais, fiscalização e apresentadas iniciativas do Estado na área, como o Sistema Ipê e o aplicativo PlanteGO.