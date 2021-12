5ª edição do Festival Morce-GO Vermelho começa nesta quinta (9/12)

Nesta quinta-feira (9/12) começa a 5ª edição do festival Morce-GO Vermelho, o Goiás Horror Film Festival, que reúne várias vertentes do cinema de terror. Assim, até domingo (12/12) apreciadores deste gênero audiovisual poderão conferir on-line mostras competitivas, oficina de maquiagem de horror e bate-papos.

Por causa da pandemia de Covid-19, as atividades e os filmes estarão disponíveis no site do evento e na plataforma Cinebra. Além disso, a exibição dos filmes é gratuita, mas com classificação indicativa para maiores de 18 anos.

De acordo com a organização, a 5ª edição do festival teve 476 filmes inscritos. Dentre eles, 31% do estado de São Paulo, 22% do Rio de Janeiro e 4% são filmes produzidos em Goiás. Além do Brasil, países como Espanha, Argentina e França também enviaram produções. A partir deles, a curadoria selecionou os 28 obras, que serão apresentadas ao longo do Morce-GO Vermelho.

Programação e votação da mostra competitiva do Morce-GO Vermelho

A programação do 5º Morce-GO Vermelho começa com a abertura oficial nesta quinta-feira (9/12), às 14h, com transmissão ao vivo pelo Facebook do festival de filmes de terror. Na sexta-feira, às 20h, será realizada a oficina “Maquiagem de Horror” com a maquiadora Marcella Siqueira. As inscrições são feitas pelo Sympla.

Além disso, no sábado (11/12), a partir das 20h, será o encerramento da votação do público. E, no domingo (12/12), às 19h, acontece a premiação dos filmes vencedores nas categorias: “Curta-metragem”, “Morce-Animação” e “Longas”. A transmissão será pelo Facebook do festival. Os filmes vencedores ficarão disponíveis por 30 dias, na plataforma de streaming Cinebrac.