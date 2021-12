Duas pessoas desmaiam dentro de caminhão tanque durante limpeza, em Porangatu

A equipe de plantonistas do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionada, na manhã desta quarta-feira (8/12), para atender uma ocorrência, do tipo resgate, envolvendo duas pessoas em um lava jato de Porangatu, a 437 km de Goiânia.

O acidente teria acontecido enquanto um veículo de grande porte, do tipo caminhão tanque, estava estacionado ás margens da Br-153 em um lava jato. De acordo com informações apuradas e repassadas pelo Corpo de Bombeiros, uma das vítimas teria entrado no compartimento do veículo para realizar a limpeza, mas sofreu um desmaio após inalar gases tóxico.

O proprietário do estabelecimento comercial, ao tentar socorrer o funcionário, também entrou no tanque e desmaiou. Quando chegaram ao local, a equipe de resgate constatou a causa dos desmaios e, utilizando equipamentos de proteção respiratória, as vítimas foram retiradas do interior do compartimento rapidamente.

As vítimas receberam os primeiros socorros no local, passaram por um procedimento de reanimação e foram levadas, com vida, para receber os devidos atendimentos hospitalares. Durante o resgate, a equipe de socorristas do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás contou com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Saúde (SAMU).

Resgates por intoxicação com gases tóxicos

De acordo com os dados informados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), o número de resgastes por intoxicação com gases tóxicos cresceu de 2020 para o ano de 2021. Durante todo ano de 2020, o número de resgates chegou a um total de 960 casos, enquanto até a data de hoje (8/12), o ano de 2021 já conta com 1.006 resgates.

Entre os meses, referentes ao ano de 2021, com os maiores índices de ocorrências e resgates por intoxicação destacam-se maio com 93 resgates, agosto com 105, outubro com 120 casos e novembro com seus 114 resgates.

Desta forma, pode-se perceber que o mês com maior número de resgates por intoxicação foi o mês de outubro. Em relação ao ano de 2020, o mês com maior registro de resgates pelo menos motivo foi o mês de fevereiro (126 ocorrências registradas).