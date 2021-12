Governo de Goiás inaugura Natal do Bem 2021, em Goiânia

O Natal do Bem 2021, que neste ano acontece no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia (CCON), será inaugurado nesta segunda-feira (6/12). No evento, que será aberto pelo governador Ronaldo Caiado, os visitantes poderão ver de perto a Vila de Natal, Parada Natalina, e espetáculos gratuitos de dança e música. Além disso, o local terá espaços interativos em meio às luzes de fim de ano com a presença do Papai Noel.

O evento, realizado pelo Governo de Goiás, fica aberto para o público até o dia 2 de janeiro de 2022, das 18h às 23h. Assim, devido a pandemia da Covid-19, respeitará todos os protocolos de segurança. Ademais, o Natal do Bem 2021 acontece pela primeira vez na esplanada do Centro Cultural Oscar Niemeyer, um dos principais cartões postais da capital.

Novidades no Natal do Bem 2021

Além do local inédito, o Natal do Bem 2021 terá novidades. A festa contará com uma grande Parada Natalina, com desfiles temáticos e personagens fantasiados. Além disso, terá a Vila de Natal, que despertará a magia que existe apenas nesta época do ano.

A Vila, por exemplo, contará com personagens vivos, que vão interagir com todos de forma lúdica e divertida. Dessa maneira, as atrações contarão com cenas teatrais e músicas clássicas de Natal, que serão interpretadas por bailarinos, cantores, acrobatas e artistas circenses. O evento ainda contará com Praça de Alimentação e brinquedos, como tobogã inflável e cama elástica.

A Vila de Natal ainda até “casinhas” em tamanho real poderão ser visitadas. Dentre elas, a Casinha da Enel, onde público poderá assistir ao filme “A Fantástica Fábrica de Luz”. Haverá também a Casinha da Saneago, que oferecerá jogos digitais e kits de desenho e lápis de cor às crianças.

No primeiro dia do evento, o público assistirá a tradicional Cantata de Natal, com crianças do Coro Infantil do Instituto Gustav Ritter. Ademais, terá o espetáculo “Natal de Encantos”, no Palácio da Música.

A Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RedeMob) criou linhas exclusivas para o evento com saídas dos terminais Praça da Bíblia e Isidória. Dessa maneira, o objetivo é facilitar o acesso de famílias vulneráveis de todas as regiões. Quem for de carro, poderá estacionar em uma das 400 vagas existentes no Centro Cultural.