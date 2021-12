Idoso é preso após agredir cachorro com cabo de rodo, em Goiânia

Um idoso de 65 anos foi preso, nesta terça-feira (7), após agredir um cachorro com um cabo de rodo em um residência no Jardins do Cerrado 3, em Goiânia. Um gato também estava no local e sofria maus-tratos.

O flagrante foi feito pela Polícia Civil, por meio da Delegacia do Meio Ambiente (Dema), após uma denúncia anônima recebida pelo e-mail da unidade. Os animais foram encontrados com lesões e foram levados para um veterinário.

Conforme consta na denúncia, na noite do último domingo (5), o homem teria agredido o cachorro com um pedaço de pau, ferindo também seu olho. O denunciante encaminhou à delegacia um vídeo do animal com o olho lesionado, o que facilitou a identificação das agressões. Além disso, mandou um relato detalhado do crime, viabilizando a comprovação da denúncia.

O tutor foi autuado em flagrante, tendo em vista que além da agressão ocorrida no domingo, o animal estava até a data do resgate lesionado, e sem atendimento médico veterinário, sem alimentação adequada, ainda em situação de maus-tratos.

Idoso diz que agrediu cachorro com cabo de rodo porque ele estava “fazendo bagunça”

Quando os policiais chegaram no local encontraram o cachorro que estava com o olho lesionado, e um gato, ambos sem acesso à alimentação adequada. O tutor, um idoso de 65 anos, confirmou a agressão e disse que bateu no cachorro com um cabo de rodo porque ele estava “fazendo bagunça”.

Devido à situação grave do cachorro, e considerando a falta de alimentação do gato, os animais foram encaminhados para o Hospital Veterinário São Francisco de Assis. Posteriormente, os animais serão encaminhados para um lar temporário, até autorização judicial para adoção definitiva.

Diante dos fatos, o idoso foi autuado em flagrante pelo crime de maus-tratos aos animais, cuja pena de prisão pode chegar a até cinco anos. Ele está preso à disposição do Poder Judiciário.