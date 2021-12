Mãe é presa suspeita de abandonar filho de 10 anos na rua, em Goiânia

Uma mulher de 31 anos foi presa em flagrante nesta terça-feira (7), suspeita de abandonar o filho de 10 anos na rua, em Goiânia. O caso é investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

De acordo com as apurações, o caso foi descoberto após uma denúncia anônima feita ao Conselho Tutelar da Região Oeste. Quando os agentes do órgão chegaram ao local apontado pelo denunciante, no Setor Rio Formoso, encontraram a criança perambulando pela rua.

A Polícia Civil ainda afirmou que o menino estava sozinho e, por apresentar indícios de ser pessoa com deficiência, não conseguia verbalizar qualquer dado que permitisse sua correta identificação.

Menino de 10 anos abandonado pela mãe pode ter sofrido abuso sexual, em Goiânia

Pessoas que moram na região apontaram o endereço da mãe da vítima e disseram que o menino era visto com frequência na região, sempre desacompanhado de qualquer adulto. Além disso, também circularam boatos indicando que o menino possa ter sido abusado sexualmente por desconhecidos durante o período em que permaneceu em situação de rua.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), onde a delegada responsável lavrou o auto de prisão em flagrante pela prática do crime de abandono de incapaz.

Durante o interrogatório, a investigada, que já tinha sido advertida pelo Conselho Tutelar anteriormente pelo abandono do filho, disse que o menino insistia para sair de casa. Por isso, ela abria o portão e deixava-o “à própria sorte”.

A autoridade policial chegou a conceder a possibilidade de fiança para a mulher, mas como não foi paga, ela foi recolhida no sistema penitenciário e encontra-se, agora, à disposição do Poder Judiciário. A vítima, por sua vez, foi entregue ao Conselho Tutelar, que adotará as providências cabíveis e fará os devidos encaminhamentos assistenciais.