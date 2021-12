Vagas de emprego: 880 novas vagas são oferecidas pelo Sine Goiânia esta semana

O Sine Municipal de Goiânia oferece nesta quarta-feira (8/12) 880 novas vagas de emprego para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho. Do total de oportunidades oferecidos, 313 são vagas temporárias que vêm crescendo devido às demandas de fim de ano. Neste nicho, as vagas de assistente de vendas são uma das mais ofertadas.

Os interessados devem procurar o Sine Municipal, localizado na Rua 1 – Setor Central, entre as 9h e as 17h para efetivar o cadastro na vaga de interesse. Para realizar o cadastro é necessário que o candidato esteja portando a carteira de identidade, carteira de trabalho, CPF e comprovante de endereço atualizado.

Caso as características dos profissionais preencham as exigências da empresa empregadora, o Sine realizará o encaminhamento para dar continuidade à contratação. Confira as vagas disponíveis:

Açougueiro 8

Ajudante de carga e descarga de mercadoria 1

Ajudante de eletricista 3

Ajudante de encaixotador 1

Ajudante de motorista 1

Ajudante de obras 3

Analista de sinistros 1

Assistente de vendas 2

Atendente balconista 2

Atendente central telemarketing 3

Atendente de lanchonete 2

Atendente de mesa 4

Atendente de telemarketing 500

Auxiliar administrativo 1

Auxiliar de almoxarifado 10

Auxiliar de cozinha 2

Auxiliar de encanador 1

Auxiliar de estoque 1

Auxiliar de expedição 1

Auxiliar de laboratorista de solos e de concreto 2

Auxiliar de limpeza 29

Auxiliar de linha de produção 8

Auxiliar de logística 80

Auxiliar de manutenção predial 1

Auxiliar de marceneiro 1

Auxiliar de pizzaiolo 1

Auxiliar financeiro 1

Balconista de açougue 3

Balconista de lanchonete 1

Barbeiro 1

Barista 1

Barman 2

Borracheiro 3

Caixa (supermercado) 3

Carpinteiro 6

Chefe de cozinha 1

Chefe de serviço de limpeza 3

Churrasqueiro 3

Confeiteiro 1

Conferente de carga e descarga 1

Consultor de vendas 4

Cortador de chapas de madeiras 1

Costureira de máquina reta 3

Costureira em geral 5

Cozinheiro de restaurante 5

Cozinheiro geral 1

Cumim 1

Eletricista de instalações industriais 2

Empacotador, a mão 3

Empregado doméstico nos serviços gerais 1

Encanador 1

Encanador de manutenção 2

Encarregado de construção civil e manutenção 6

Encarregado de manutenção 1

Engenheiro civil 1

Esteticista 1

Esteticista corporal 1

Fiscal de prevenção de perdas 5

Garçom 2

Gerente comercial 1

Instalador de película solar (insulfilm) 3

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança 1

Marceneiro 3

Mecânico 1

Mecânico de automóvel 6

Mecânico de suspensão 1

Mestre de obras 2

Montador de acessórios 3

Montador de estruturas de aço 1

Montador soldador 1

Motofretista 4

Motorista de caminhão 2

Motorista entregador 2

Oficial de manutenção predial 1

Operador de caixa 7

Operador de centro de controle 2

Operador de máquinas fixas, em geral 1

Operador de telemarketing ativo 5

Orientador de tráfego para estacionamento 15

Padeiro 1Pedreiro 8

Pedreiro de acabamento 2

Pintor de alvenaria 2

Pintor de automóveis 1

Pintor de paredes 2

Pizzaiolo 1

Polidor de veículos 1

Promotor de vendas 6

Recepcionista atendente 1

Recepcionista de hotel 1

Recepcionista secretária 1

Repositor de mercadorias 3

Retificador de motores de veículos 1

Saladeiro 1

Serralheiro 4

Serralheiro modelista 1

Servente de limpeza 1

Servente de pedreiro 3

Soldador 4

Sondador de geofísica 2

Supervisor de vendas de serviços 1

Técnico de edificações 1

Técnico em segurança do trabalho 1

Vendedor de comércio varejista 1

Vendedor de serviços 1

Vendedor interno 20

Zelador de edifício 1