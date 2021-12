Vila Cultural Cora Coralina recebe a exposição “Impressões Vigentes”

A Vila Cultural Cora Coralina recebe, na sexta-feira (10/12), a cerimônia de abertura da exposição individual “Impressões Vigentes”, da artista goiana Célia Gondo. Assim, a mostra passa a ocupar a sala Sebastião Barbosa. O evento é gratuito e começa às 16h. Segundo a Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), todos os protocolos sanitários recomendados serão seguidos, devido a pandemia da Covid-19. As visitas à exposição acontecem até o dia 31 de janeiro de 2022.

A mostra, que teve curadoria compartilhada entre a artista e o coordenador do espaço, Gilmar Camilo, é composta por 41 gravuras, xilogravuras e monotipias. Dessa maneira, todas foram produzidas entre 2013 e 2021. Elas têm como temática a representação artística das vegetações e suas relações com o cotidiano.

A artista responsável pelas exposição “Impressões Vigentes” conta que sempre teve ligação próxima com as plantas. Ela viveu junto ao meio ambiente desde criança e, por isso, sempre aborda o tema em seus trabalhos. “Meu pai foi um dos pioneiros na agricultura familiar no estado de Goiás, ele sempre trabalhou com chácaras, a gente vivia em chácara, então eu sempre tive essa relação forte com as plantas.”, declarou a criadora da exposição.

Expondo de maneira individual pela primeira vez, Célia Gondo é uma artista com produção poética visual em procedimentos de gravura. Ela é mestre em arte e cultura visual pela Universidade Federal de Goiás (UFG).

Além disso, é professora de Artes Visuais pela Secretaria Municipal de Educação em Goiânia. Ademais, é considerada uma das grandes representantes da gravura em Goiás. Atualmente, faz parte do grupo “Ateliê de Gravura” composto por artistas que trabalham especificamente com a produção de gravuras.

Esta será a 6ª mostra a ficar exposta na galeria, após o retorno das atividades presenciais estabelecida pela Secult Goiás. O evento marca mais um passo da Vila Cultural em seu processo gradual de retomada. Assim, desde sua reabertura ao público, a agenda da unidade tem se dedicado a atender projetos marcados desde 2020, e que acabaram não acontecendo devido à pandemia.

Serviço: Abertura da exposição “Impressões Vigentes” | Vila Cultural Cora Coralina

Data: Sexta-feira (10/12)

Horário: 16h

Local: Vila Cultural Cora Coralina