7º festival de palhaçaria Na Ponta do Nariz tem palestras e espetáculos

De sexta-feira (10/12) até o dia 18 de dezembro acontece o 7º Na Ponta do Nariz – Festival Internacional de Palhaçaria e Comicidade. Durante os nove dias de programação serão oferecidas, aos artistas e ao público, diversas atividades, além dos 15 espetáculos selecionados dos dois mestres convidados. Além disso, o evento que é gratuito e será transmitido on-line, terá ainda palestras, cursos, workshops, Cine Clown e Artdoor.

Já na abertura, sexta-feira (10/12), às 10h, o Na Ponta do Nariz apresenta a palestra “As múltiplas personas (identidades?) de um mesmo palhaço”, com Angela de Castro, importante profissional de artes cênicas, palhaçaria e comicidade. Ela também participa do workshop “A Inteligência do/a Palhaço/a: o Monólogo Interior”, no sábado (11/12) e no domingo (12/12), ambos os dias às 10h.

A palestrante traz no currículo prêmios como Lawrence Olivier (Reino Unido), Nariz de Ouro (Espanha), Nesta Dreamtime Fellowship, Arts Foundation Fellowship, International Fellowship da Royal Scottish Academy of Music and Drama. Assim, Angela de Castro acumula reconhecimentos por sua contribuição na arte do palhaço.

A palestra será transmitida ao vivo pelo Youtube. Já o workshop é restrito a seis participantes e, desta forma, acontece pela plataforma Zoom.

Programação e mostras do 7º Na Ponta do Nariz

A programação do 7º Na Ponta do Nariz – Festival Internacional de Palhaçaria e Comicidade terá transmissão da Burning Clown – Mostra de Palhaçaria de Rua. O espetáculo “Biruta, Nua e Crua”, do Circo Nenúrio de Iracemápolis (SP) será apresentado na sexta (10/12), às 21h.

O dia de abertura tem ainda a mostra Renegados, que é Mostra Competitiva e Palco Aberto, a partir das 22h. A ideia é promover interação entre artistas e público. Dessa forma, a atividade é inspirada no teatro medieval, quando o público decidia qual foi o melhor espetáculo. Além disso, são distribuído prêmios aos vencedores. Como o festival acontece on-line, visualizações, curtidas e comentários servirão para mensurar o voto popular.

O 1º lugar da Renegados será contemplado com R$ 500 (maior número de visualizações); o 2º lugar com R$ 300 (maior número de curtidas); e o 3º lugar com R$ 200 (maior número de comentários), de forma não cumulativa. Ademais, a mostra competitiva há três apresentações de Goiânia. São elas: Gentileza gera gente folgada, de Alessandra Carvalho; Hamletiktoker – Fruta Bruta e Usina Cênica.