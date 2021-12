Duas pessoas morrem após caminhão cair em ribanceira na GO-154

Duas pessoas morreram na manhã desta quinta-feira (9/12) depois que um caminhão carregado com adubo orgânico caiu em uma ribanceira na GO-154, próximo a Pilar de Goiás, cidade situada na região do Vale do São Patrício.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado para atender a ocorrência, os corpos das vítimas estava presos às ferragens e foram retirados com uso de técnicas de desencarceramento. Além disso, uma outra pessoa foi resgatada com vida e encaminhada para uma unidade de saúde próxima ao local do acidente.

Equipes da Polícia Técnico-Científica estiveram no local para realizar a perícia. Ainda não há informações sobre o que teria causado o capotamento do veículo de carga.

Os corpos das vítimas fatais foram deixados aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML). Veja imagens do acidente:

Além das duas pessoas que morreram após caminhão cair em ribanceira na GO-154, outras 4 morreram na BR-070

No último dia 18 de novembro, quatro pessoas da mesma família morreram em um acidente na BR-070, na altura do km 321, próximo ao município de Jussara, na região noroeste de Goiás.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), aconteceu uma colisão frontal entre um carro de passeio e um caminhão, vitimando uma mãe, dois filhos e o irmão dela.

Segundo levantamentos e informações de testemunhas, o carro seguia em direção a Aragarças quando a condutora, uma mulher de 56 anos, perdeu o controle da direção, invadiu a faixa contrária e bateu de frente com um caminhão que seguia no sentido oposto carregado com calcário. No momento do acidente chovia na região.

No carro, com placas de Santa Fé de Goiás, estavam um casal de filhos da condutora, de 29 e 30 anos, e o irmão dela, de 70 anos de idade. Eles não resistiram aos ferimentos provocados pelo impacto e morreram ainda no local.