Laguna Gastrobar chega a Goiânia e já recebe shows

Novidade no circuito de gastronomia e entretenimento de Goiânia, o Laguna Gastrobar, localizado na Vila Alto da Glória, começa a receber programação de shows e o público em geral. Inaugurado no último dia 19 de novembro, o espaço estava operando em soft opening. Mas, agora já passa a divulgar sua agenda de atrações. Neste final de semana, por exemplo, há shows de sexta-feira (10/12) a domingo (12/12).

Assim, nesta sexta-feira (10/12), a partir das 18h, o Laguna recebe o DJ Gabriel Music, a dupla Dyogo & Deluca, além de PH & Michel e Bruno Freitas para animar o público. Além disso, no sábado (11/12), a partir das 12h, tem apresentações de Marau (Voz e violão), DJ Boca, CDB, Clara Garcia e Juliana Barbosa.

Já no domingo (11/12) o local receberá a tradicional festa Fica Comigo, com DJ Gabriel Music, a banda Fica Comigo, DJ Futuro e DJ Just Mike. Os valores da entrada no BaladaApp custam 110 reais mais as taxas. Os valores de ingresso para sexta-feira e sábado não foram divulgados pelo espaço.

Laguna Gastrobar em Goiânia investe em alta gastronomia e drinks assinados

O Laguna Gastrobar já tinha uma unidade em Brasília, às margens do Lago Paranoá. Assim, ao vir para Goiânia, a ideia é promover uma experiência de entretenimento premium. Dessa forma, oferece um ambiente amplo, que remete à praia. Há mesas, camarotes, bangalôs, lounges, bem como palcos para DJ em bandas. Há até quadras de areia para a prática de futevôlei e beach tênis, além de brinquedoteca.

Ademais, o público vai encontrar gastronomia de alta qualidade no restaurante. O Aproveite a cidade visitou o espaço e pôde experimentar parte do cardápio, com pratos individuais e petiscos. O nosso favorito foi o Camarão no coco, que é um camarão com toque de coco fresco, empando, servido com molho de tamarindo. O preço não estava disponível.

A casa na capital conta ainda com ampla adega e uma carta de drinks, com a assinatura do premiado mixologista Gustavo Guedes, um profissionais da área mais reconhecidos do Brasil.