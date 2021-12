Mulher morre após cair do 15º andar de prédio em Goiânia

Na madrugada desta sexta-feira (10/12), uma mulher, que não teve a identidade divulgada, morreu após cair do 15º andar de um prédio, localizado no Jardim Goiás, bairro da região sul de Goiânia.

Segundo informações preliminares, a mulher estava com outras quatro pessoas em uma festa no apartamento, que fica no cruzamento das Avenidas E com a Deputado Jamel Cecílio. A queda aconteceu por volta de 3h.

De acordo com o boletim de ocorrência, na festa estavam dois homens e três mulheres, que seriam garotas de programa. Todos faziam o uso de bebidas alcoólicas e drogas. Relatos de pessoas que estavam no local indicam que a mulher estava na varanda, passou mal, desmaiou e caiu do apartamento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou a morte da vítima. Equipes da Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica e do Instituto Médico Legal compareceram no local para realizar as investigações e retirada do corpo da mulher, que caiu em local de difícil acesso.

A Polícia Civil segue investigando o caso, levando hipóteses de acidente e também de homicídio.

Além da mulher morreu após cair do 15º andar de prédio em Goiânia, em outro caso, outro jovem caiu do 23º andar

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender uma ocorrência de salvamento onde um jovem, de 21 anos, morreu ao cair do 23º andar de um prédio, localizado no Jardim Goiás, em Goiânia.

Conforme informações dos bombeiros, a vítima prestava serviço no local fazendo manutenção na rede de proteção da janela de um apartamento. Apesar de estar com equipamentos de segurança, o jovem acabou caindo após se desequilibrar.

Os bombeiros foram acionados para socorrer a vítima, mas quando chegaram no local constataram a morte. O corpo ficou aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML). O acidente aconteceu no mês de maio do ano passado.