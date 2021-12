Adolescente morre afogado durante passeio para comemorar formatura, em Caldas Novas

Um adolescente de 17 anos morreu afogado durante um passeio para comemorar a formatura do ensino médio, na tarde desta sexta-feira (10/12), em Caldas Novas, na região sul de Goiás. Outros 15 jovens também estavam no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o adolescente se afogou ao tentar atravessar o Lago Corumbá nadando. O acidente aconteceu por volta de 13h.

As buscas pelo jovem duraram cerca de 40 minutos e ele foi encontrado preso entre os galhos, já sem sinais vitais. Segundo os socorristas, houve dificuldade para localizar o rapaz pois a água do lago estava escura e o local tem cerca de 19 metros de profundidade. Após a retirada, o corpo foi entregue para o Instituto Médico Legal (IML).

O adolescente estava comemorando a conclusão do ensino médio. Ele estudava no Colégio Estadual Senador Antônio Ramos Caiado, que fica na cidade de Santa Cruz de Goiás, cidade próxima a Caldas Novas.

De acordo com a Secretaria de Estado da Educação, a viagem foi organizada de forma independente pelo estudantes, sem participação da rede de ensino, professores e gestores. A Secretaria ainda lamentou o ocorrido e disse que prestará o apoio necessário à família do estudante.

Além do adolescente que morreu afogado durante passeio para comemorar formatura, em Caldas Novas, outro morreu em Alexânia

Em agosto deste ano, equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foram acionados para atender uma ocorrência de afogamento no lago Corumbá IV, no município de Alexânia, a cerca de 118 quilômetros da capital.

Segundo os militares que atuaram na ocorrência, a vítima é um jovem de 21 anos desapareceu ao tentar fazer uma travessia no lago.

A guarnição de mergulhadores encontrou o corpo do jovem a cerca de seis metros de profundidade. Após retirada do lago, o corpo ficou aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML) de Anápolis para ser entregue à família.