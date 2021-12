Aparecida de Goiânia confirma dois casos da variante ômicron

O prefeito Gustavo Mendanha divulgou na manhã deste domingo (12), através das redes sociais, que Aparecida de Goiânia detectou dois casos da variante ômicron na cidade. Estes são os primeiros casos da cepa registrados em Goiás. De acordo com o prefeito, os casos são de duas mulheres, de 20 e 46 anos, que tiveram contato com um casal de missionários que veio da Luanda, capital da Angola, na África. O prefeito ainda aponta que elas estão com sintomas leves. Em vídeo divulgados nas redes sociais, Mendanha explica que os missionários desembarcaram no dia 3 de dezembro em Garulhos (SP) e fizeram o teste RT-PCR, que de resultado negativo. Depois, ele foram para Aparecida de Goiânia, onde ficaram entre os dias 3 e 5. “Embora o casal tivesse tido resultado negativo, nós resolvemos fazer o sequenciamento genético dessas duas pessoas que foram positivadas com a variante ômicron”, pontuou o político. O prefeito ainda alertou a população para que continue se vacinando. “Não é preciso entrar em pânico porque essa variante é bem mais leve. Mas isso é um alerta para continuar vacinando a população e testando também”, disse. Veja o vídeo:

OMS diz que é cedo para estabelecer se variante ômicron tem maior gravidade

A variante Ômicron já foi detectada em cerca de 57 países, no entanto mais de 99% dos casos de covid-19 continuam a ser causados pela Delta. Embora a nova cepa do coronavírus esteja se disseminando rapidamente pela África do Sul, a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que ainda é cedo para tirar conclusões sobre a sua transmissibilidade ou o impacto no combate à pandemia em nível global.

Na África do Sul, onde a Ômicron foi registrada pela primeira vez, a incidência continua a aumentar, tendo sido notificados 62.021 novos casos entre 29 de novembro e 5 de dezembro – um aumento de 111% em relação à semana anterior, de acordo com relatório epidemiológico da OMS.

O Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças estima que essa variante mais recente se torne dominante na Europa nos próximos meses. Porém, os especialistas consideram que é necessária mais informação para verificar se a Ômicron é mais infeciosa do que as outras estirpes ou se as vacinas poderão ser menos eficazes.