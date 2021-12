Orquestra Sinfônica de Goiânia apresenta “Concerto de Natal 2021″

A Orquestra Sinfônica de Goiânia apresenta nesta terça-feira (14/12), a partir das 20h, o “Concerto de Natal 2021: Uma Celebração Musical”. A apresentação acontece no Teatro Sesi, no Setor Santa Genoveva, e terá público presencial. Assim, para acompanhar o concerto no teatro é preciso trocar 1 kg de alimento não perecível por um ingresso no dia do evento. No total, são 350 entradas. Além disso, é possível assistir a transmissão do Concerto de Natal pelo Youtube.

O Concerto de Natal 2021 marca o encerramento da Temporada Oficial de Concertos 2021 da Orquestra Sinfônica de Goiânia. A apresentação já é uma tradição em parceria com o Teatro Sesi e fecha o calendário. O espetáculo terá a participação dos solistas Félix Bauer e Mylena Avien, membros do Coro Sinfônico de Goiânia. Ademais, a regência será no maestro Eliseu Ferreira, titular da orquestra.

De acordo com informações divulgadas pelo Teatro Sesi, o programa incluirá clássicos de Handel, Adams, Leroy Anderson, além de coletâneas de músicas de natal e arranjos escritos especialmente para o evento. Dessa forma, o público poderá acompanhar canções de natal norte-americanas, como “Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow” e “Holly Jolly Christmas”, em medleys arranjados pelo maestro Sérgio Kulhmann.

Além disso, o Concerto de Natal terá ainda a estreia da obra “Natal em Goyaz”, que é um medley de canções tradicionais de natal de Goiás. Elas foram arranjadas pelo compositor Fernando Cupertino. Além disso, quem comparecer presencialmente terá de cumprir os protocolos sanitários vigentes, como uso de máscara e demarcação do distanciamento.

Por causa da pandemia , o concerto de Natal de 2020 foi realizado apenas com a Orquestra e a participação de quatro cantores, sem a presença do público.

Serviço: “Concerto de Natal 2021: Uma Celebração Musical”

Quando: Terça-feira (14/12), às 20h

Onde: Teatro Sesi | Av. João Leite, 1013, no Setor Santa Genoveva, Goiânia

Solistas: Félix Bauer (tenor) e Mylena Avien (soprano)

Regente: Eliseu Ferreira

Entrada: 1 kg de alimento não perecível trocado por ingresso no dia do evento, a partir das 9h