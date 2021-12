Praças de Goiânia vão ganhar espaços pet

Nesta segunda-feira (13/12), a prefeitura de Goiânia divulgou que a partir deste mês praças construídas, reformadas ou revitalizadas na capital contarão com a instalação de espaços pet. Dessa forma, a construção e implementação de pet places e espaços de convivência entre os goianienses e seus animais de estimação será feita pela Companhia de Urbanização (Comurg).

Os espaços pet são pensados para cães e gatos de pequeno, médio e grande porte. Assim, o ambiente é moldado para atender às necessidades dos bichinho. Os locais construídos pela Comurg terão quatro aparelhos: túnel com cerca de 5 m, feito por manilhas de concreto; arcos com pneus sustentados por balizas; rampa de madeira e barras verticais. Os dois últimos, mas do que entreter os pet, ajudam no fortalecimento e no desenvolvimento da agilidade.

Onde já estão instalados pet places em Goiânia

Atualmente, segundo a prefeitura, já existem com seis pet places espalhados por Goiânia. Vale lembra que alguns deles foram construídos em parceria com a iniciativa privada. Há espaços pet na Praça do Sol, no Setor Oeste; na Praça da Avenida T-3 com T-52, Setor Bueno; Praças das Artes, no Jardim Goiás. Além disso, tem a Praça da Rua Santa Terezinha, na Vila João Vaz; Praça do Triângulo, no Bairro Alto da Glória; e a Praça dos Namorados, no Parque das Laranjeiras.

“O espaço colabora muito para a saúde do animal, principalmente àqueles que vivem fechados em apartamentos”, afirma o presidente da Comurg, Alex Gama. Segundo ele, as atividades que os pet places oferecem ajudam a combater a ansiedade e até mesmo o sobrepeso.

O prefeito da capital, Rogério Cruz, afirmou considerar a convivência com os pet nestes locais mais oportunidade de lazer para a população. “Os bichinhos de estimação são como parte da nossa família, e meu desejo é que os espaços de convivência incluam, cada vez mais, os pets.”

A prefeitura ainda não informou quais as próximas praças que vão receber as novas estruturas.

*Com informações da Prefeitura de Goiânia