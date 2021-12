Vídeo: homem é arrastado e morto por PMs dentro de casa, em Trindade

Um homem foi morto em Trindade após ser arrastado e baleado por agentes da Policia Militar de Goiás (PMGO) durante uma operação. De acordo com informações dos policiais militares envolvidos no caso, o rapaz era suspeito de ter envolvimento com o tráfico de drogas. O caso aconteceu na última sexta-feira (10).

Entretanto, de acordo com o pai da vítima, policial militar aposentado, os entorpecentes encontrados no carro em que o rapaz estava teriam sido colocados pelos militares. Assim que tomou conhecimento sobre a ação, a Policia Militar de Goiás afastou os envolvidos no caso de suas atividades operacionais.

Vídeo mostra o momento em que a vítima é arrastada

Um vídeo feito por populares mostra toda a ação, desde o momento em que o rapaz tenta fugir da casa em que estavam, até quando ele capturado e arrastado para dentro novamente pelos policiais. Cerca de alguns minutos depois é possível ouvir o barulho de disparos. Conforme informações do boletim de ocorrência, o suspeito foi visto pelos militares entrando em açougue, onde pegou uma sacola, que supostamente continha drogas, e saiu em um carro.

Ainda de acordo com o boletim, ao perceber que estava sendo seguido, o rapaz tentou fugir da abordagem. A equipe envolvida no caso informou que o suspeito, durante a fuga, atirou diversas vezes contra os policiais e acabou batendo o carro. Na tentativa de fugir a pé, teria entrado na casa de um vizinho.

Assista:

Em nota a Policia Militar informou que um inquérito policial militar foi instaurado. Confira a íntegra: