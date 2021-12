“Deplorável e não admitimos”, diz Caiado sobre atitude de PMs em ação em Trindade

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, falou na manhã desta terça-feira (14/12), em entrevista ao Jornal da Terra, na Rádio Terra FM, sobre o caso do suspeito morto em ação policial em Trindade. “Deplorável e não admitimos”, declarou sobre a atitude adotada pelos PMs envolvidos.

Um vídeo feito por populares mostra toda a ação, desde o momento em que o rapaz tenta fugir da casa em que estavam, até quando ele capturado e arrastado para dentro novamente pelos policiais. Cerca de alguns minutos depois é possível ouvir o barulho de disparos. O caso aconteceu na última sexta-feira (10).

“Uma situação como essa tem que ser duramente criticada, levantada e punida. Assim está sendo feito pelo Coronel Brum. Ele é comandante da Polícia Militar, mas não passa a mão na cabeça de quem venha praticar qualquer ato que está acima daquilo que está previsto dentro das normas da Polícia Militar.”, disse o governador.

Ainda segundo Caiado, a atitude dos policiais na ocorrência não pode ser atrelada a toda corporação. “Não podemos contaminar a Polícia Militar em um todo com um ato daquele, que é deplorável e que nós não admitimos. […] Essa situação não terá guarida em hora alguma dentro da instituição da Polícia Militar do Estado de Goiás.”, finalizou.

Na última sexta-feira (10), um homem suspeito de tráfico de drogas foi morto em uma ação policial em Trindade, na região metropolitana da capital. Ele morreu após ser arrastado para dentro de casa e baleado por militares.

Conforme informações do boletim de ocorrência, o suspeito foi visto pelos policiais entrando em açougue, onde pegou uma sacola, que supostamente continha drogas, e saiu em um carro.

Ao perceber que estava sendo seguido, o rapaz teria tentado fugir da abordagem. A equipe envolvida no caso informou que o suspeito, durante a fuga, atirou diversas vezes contra os policiais e acabou batendo o carro. Na tentativa de fugir a pé, teria entrado na casa de um vizinho.

Assista o vídeo:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s8b195333-42cf-4885-b3fb-3aa15e57a2b0′]

Em nota a Policia Militar informou que um inquérito policial militar foi instaurado. Confira a íntegra:

Assim que a corporação tomou conhecimento do fato, determinou a instauração de um Inquérito Policial Militar e o imediato afastamento das atividades operacionais, de todos os policiais envolvidos no ocorrido. A Polícia Militar esclarece que todas as providências cabíveis estão sendo tomadas e que o caso será apurado com o rigor devido.