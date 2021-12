Estação Ferroviária de Goiânia ganha projeção de Natal

Nesta terça-feira (14/12), a prefeitura de Goiânia vai inaugurar mais duas atrações de Natal na capital. Uma delas, é a iluminação especial da Antiga Estação Ferroviária. Assim, a inauguração, que é parte da programação Natal Goiânia com Solidariedade, contará com a primeira exibição da projeção mapeada contornando a fachada da construção em art déco, na Praça do Trabalhador, a partir das 20h. O espetáculo se repetirá todos os dias até 23 de dezembro, a partir das 19h30.

Um pouco mais cedo, às 19h30, mas também nesta terça-feira (14/12), terá início a programação Natalina do Parque Mutirama, que funcionará à noite na reta final de 2021. Além disso, todas as decorações de Natal instaladas pela prefeitura e pelo Estado seguem iluminadas na capital até 6 de janeiro. Porém, é preciso conferir horários de programações especiais, como é o caso das projeções na Estação. Outro exemplo é o Parque Mutirama, que terá recesso de Natal e Ano Novo.

Como será a projeção de Natal na Estação Ferroviária

Quem for a Estação Ferroviária poderá conferir uma projeção luminotécnica com uma tecnologia pensada para gerar encantamento nas pessoas. Esse tipo de projeção foi usada pela primeira vez no aniversário de Goiânia, em outubro deste ano.

O evento organizado pela Secretaria Municipal de Comunicação (Secom) terá imagens mapeadas em 4D, além de trilha sonora personalizada. De acordo com a prefeitura, são usados dezenas de refletores, que farão surgir no prédio imagens que remetem ao Natal, à cultura goianiense e à arquitetura da cidade.

Ademais, há um pequeno parque de diversões instalado na Praça do Trabalhador. Os brinquedos incluem, por exemplo, carrinho de bate-bate e infláveis. Assim, além de bonita por causa da projeção de Natal e da iluminação do local, a ida à praça deve ser um programa divertido para famílias.

Confira a programação completa do Natal Goiânia com Solidariedade AQUI.