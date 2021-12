Em Goiânia, Lissauer reforça defesa da garantia dos direitos da criança e do adolescente

Sempre pautado pela conduta republicana e pelo compromisso público firmado junto à toda sociedade goiana, o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Lissauer Vieira (PSB), homenageou na tarde desta segunda-feira (13) conselheiros tutelares de diversas regiões do estado com o Certificado do Mérito Legislativo. A sessão solene extraordinária foi realizada no Teatro Sesi, em Goiânia. Proposta pelo chefe do Poder Legislativo, a cerimônia contou com a presença de profissionais de dezenas de municípios, além da Capital e região metropolitana.

Reconhecendo a importância dos conselheiros tutelares para a preservação e garantia dos direitos da criança e do adolescente, o presidente da Alego destacou, em seu discurso, que a homenagem é uma forma de reconhecimento ao trabalho e à relevante atuação destes profissionais no enfrentamento à negligência, à violência e à exploração sexual contra menores em Goiás e em todo o país. Segundo ele, “homens e mulheres de luta e comprometidos diuturnamente com a prática da boa política”.

“Vocês, no dia a dia, às vezes fazem muito mais política do que nós, políticos. E não estou falando da política partidária, mas da política do bem, aquela que tem que conciliar conflitos, ajudar pessoas, crianças e adolescentes. Por isso nós estamos aqui hoje, homenageando quem trabalha, incansavelmente, para defender os interesses das famílias, que é o nosso bem maior. Essa singela homenagem nada mais é que uma forma de agradecer por todo o trabalho que cada um de vocês vem desenvolvendo nos seus municípios, sempre com muita dedicação e compromisso”, disse Lissauer Vieira.

Discurso dos homenageados

Por sua vez, o presidente da Associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado de Goiás, Sudário Berto, ressaltou que a iniciativa do chefe do Legislativo goiano é mais que uma homenagem, mas uma forma de valorizar toda a categoria. “Esse grande evento vem valorizar a nossa associação e toda a classe de conselheiros tutelares. Nós somos os olhos da sociedade e é muito bom poder contar com pessoas, como o presidente Lissauer, que reconhece a nossa importância e que valoriza o nosso trabalho em prol da garantia dos direitos da criança e do adolescente”, pontuou.

Representando a região Sul de Goiás e falando em nome de todos os homenageados, a conselheira tutelar de Morrinhos, Yohanna Cristina, também expressou o seu sentimento de gratidão pelo reconhecimento. Para ela, “um momento importante e grandioso para todos os conselheiros tutelares”. “A gente luta por uma causa que existe causa. Nós fomos eleitos pelo povo para zelar das nossas crianças e adolescentes e ser lembrada nesse dia é muito gratificante para nós. Uma homenagem que nos traz muita alegria e emoção”, enfatizou.

Também foram homenageados com o Certificado do Mérito Legislativo os conselheiros tutelares das cidades de Goiânia, Campo Limpo de Goiás, Luziânia, Rio Verde, Bela Vista de Goiás, Itaberaí, Nova Aurora, Aloândia, Santa Helena de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Itumbiara, Cristianópolis, Santo Antônio de Goiás e Nova Veneza, que, na oportunidade, representaram os profissionais de outros 123 municípios goianos.