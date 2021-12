Maior parque de infláveis do Brasil inicia temporada em Goiânia

Brincar em estruturas infláveis pode ser muito divertido! Agora, imagine só ter a possibilidade de ter um parque inteiro à sua disposição nas férias. Pois, entre os dias 17 de dezembro e 17 de janeiro, pela primeira vez, Goiânia recebe a Cidade dos Infláveis, o maior parque de brinquedos infláveis do Brasil. De acordo com a organização, a estrutura instalada no Passeio das Águas Shopping possui 6 mil m² e tem infláveis de até 10 m de altura.

A atração, que será montada no estacionamento verde do shopping, funcionará de terça-feira a domingo, das 15h às 22h. Os ingressos já podem ser adquiridos no site do evento e custam a partir de 60 reais. Em todos os percursos há monitores para orientar e garantir a segurança nos brinquedos.

Neste período de um mês, em que a Cidades dos Infláveis estiver em Goiânia, os visitantes poderão se divertir em escorregadores gigantes, tobogãs, jumping e castelos. Além disso, o parque terá o bairro kids, um salão de vídeo games e espaço pra crianças até 3 anos. Há ainda área pet, pescaria, pintura no rosto e arte em papel.

A estrutura tem também um lounge, com área de alimentação. Entre as opções, há sanduiches do Komiketo e o cardápio do Espaço Chopp. Assim, os pais podem aguardar os pequenos aproveitarem a brincadeira com mais conforto, caso prefiram não acompanhá-los.

A organização do Cidade dos Infláveis afirma seguir protocolos sanitários contra o contágio pela Covid-19. Dessa forma, o uso de máscaras é obrigatório e haverá totens de álcool em gel espalhados por todo o parque. Os brinquedos também serão higienizados.

Serviço: Cidade dos Infláveis | Maior parque de infláveis do Brasil em Goiânia

Onde: No estacionamento verde do Passeio das Águas Shopping

Quando: De 17 de dezembro a 17 de janeiro | De terça-feira a domingo, das 15h às 22h

Valor: A partir de R$ 60