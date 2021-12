Parque Mutirama funcionará durante a noite por causa das festas de fim de ano

O Parque Mutirama, em Goiânia, terá horário de funcionamento especial por causa das festas de fim ano. O local ainda contará com decoração de natal, que será inaugurada na noite desta terça-feira (14), às 19h30. Além disso, hoje, às 20h, também será feita a inauguração da Projeção Mapeada de Natal na fachada da antiga Estação Ferroviária de Goiânia, na Praça do Trabalhador.

Para marcar o momento, a Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul) organizou um passeio ciclístico que passará por todos os pontos do Natal Luzes de Goiânia. O trajeto será aberto para qualquer ciclista e o percurso será iniciado às 19h30 na Avenida Contorno, saída do estacionamento do parque.

Funcionamento do Parque Mutirama durante a noite

Até o dia seis de janeiro, o Parque Mutirama, também, passará a funcionar no período noturno, das 16 às 22 horas, com uma linda iluminação de Natal. A decoração natalina vai contar com um Papai Noel gigante, trenó, árvore de Natal e pontos de luzes nas árvores para a alegria das famílias.

A entrada é gratuita, mas quem quiser, pode doar um brinquedo ou um quilo de alimento não perecível. Os alimentos e brinquedos serão destinados para famílias carentes do município. O Parque estará fechado apenas entre os dias 24 e 26 de dezembro e entre os dias 31 de dezembro e 2 de janeiro.

Segundo o presidente da Agetul, Valdery Junior, esta é a primeira vez que o Mutirama funcionará no período noturno e contará com iluminação natalina. Nesse período, funcionarão os brinquedos da área um: trenzinho, roda gigante, bate-bate e o tele combate. Já na área dois, os visitantes poderão desfrutar da mini auto pista (bate-bate), carrossel, mini helicóptero e mini tornado. De acordo com a Agetul, os permissionários do parque organizam uma feirinha para receber a população. Haverá cachorro quente, espetinho, sorvete e outros tipos de alimentos, que serão vendidos no Mutirama.