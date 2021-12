Parque Mutirama terá decoração de Natal e funcionará à noite

Já pensou em ir ao Parque Mutirama à noite? A partir desta terça-feira (14/12) isso será possível. É que às 19h30, a prefeitura de Goiânia vai inaugurar a iluminação de Natal do local, que também foi incluído na programação de final de ano da cidade. Dessa forma, passa a funcionar das 16h às 22h até o dia 6 de janeiro. Porém haverá recessos de Natal e Ano Novo. Ou seja, o Parque Mutirama estará fechado entre os dias 24 e 26 de dezembro e entre os dias 31 de dezembro e 2 de janeiro.

A decoração natalina inclui pontos de luzes nas árvores, um Papai Noel gigante, trenó e árvore de Natal. Além disso, a entrada segue gratuita, mas os visitantes são incentivados a doar um brinquedo ou 1 kg de alimento não perecível, a chama bilheteria solidária. Tudo que é arrecado é destinado a famílias em situação de vulnerabilidade no município.

Segundo a Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul), responsável pela administração do Parque Mutirama, será a primeira vez que o local ficará aberto no período noturno e contará com decoração de Natal. O parque foi inaugurado em 1969 e, portanto, já completou mais de cinco décadas de história.

Confira quais brinquedos funcionam à noite e opções de alimentação

Segundo o presidente da Agetul, Valdery Junior, nesse período de funcionamento do Parque Mutirama à noite, o público terá acesso apenas a alguns brinquedos. Portanto, na Área 1 estarão em operação, o trenzinho, a roda-gigante, o bate-bate e o tele combate. Além disso, na Área 2, os visitantes poderão brincar na mini auto pista (bate-bate), o carrossel, o mini helicóptero e o mini tornado. Caso você queira conferir se vale a pena a vista, o Aproveite a cidade já esteve por lá, mas de dia. Veja AQUI!

De acordo com a Agetul, os permissionários do parque vão organizar uma feirinha para receber a população. Assim, estarão à venda cachorro-quente, espetinho, sorvete e outros alimentos típicos de parques de diversão.

Pedal das Luzes vai percorrer pontos iluminados de Goiânia

Um passeio ciclístico que começa no Parque Mutirama, às 19h30, desta terça-feira (14/12) passará por pontos com decoração de Natal em Goiânia. Assim, o trajeto será aberto para qualquer ciclista que quiser participar. O ponto de encontro será no estacionamento do parque, acessado pela Avenida Contorno, no Centro.

O roteiro do passeio ciclístico sai do Parque Mutirama, passa pela Praça do Trabalhador e depois pela Praça Tamandaré. Além disso, chega até a Praça do Ratinho, passa pelo Grande Hotel, que também está iluminado, e retorna ao Parque Mutirama. Os ciclistas seguirão por ruas e grandes avenidas da capital, onde também há pontos de iluminação de Natal. O evento é organizado pela Agetul.