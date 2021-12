Policial militar tem mal súbito durante teste físico e morre, em Goiânia

No último domingo (12/12) um policial militar, de 33 anos de idade, morreu após sofrer um mal súbito durante um teste de aptidão física (TAF) da corporação, em Goiânia. A vítima fazia a prova para entrar na equipe do batalhão de choque, já que era lotado no 27º BPM, localizado em Senador Canedo, região metropolitana da capital do estado.

Apura-se que esta tenha sido a segunda morte, em menos de dois meses, registrada pelo mesmo motivo durante os teste em todo estado de Goiás. O TAF foi realizado no Autódromo Internacional de Goiânia. No momento em que passou mal, o policial estava realizando uma corrida de cinco quilômetros, que deveria ser finalizada no prazo máximo de 30 minutos.

Socorro da vítima e entrada no Hospital Anis Rassi

Segundo testemunhas, ele estava próximo de finalizar a prova, quando passou mal e caiu no asfalto. Equipes de socorro foram acionadas e chegaram a socorrer a vítima, que foi levada com vida ao Hospital Anis Rassi, em Goiânia. Todavia, o policial foi a óbito pouco depois da dar entrada na unidade de saúde.

Conforme informações a morte foi causada por um mal súbito, que se caracteriza pela falta repentina da consciência devido a algum distúrbio ou doença. Sobre o caso, a Policia Militar de Goiás (PMGO) lamentou a morte do oficial. ¨Que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, possa confortar e falecer todos os familiares e amigos” disse a PMGO.

Já a Fundação Tiradentes, responsável por prestar assistência à policiais e familiares, se manifestou dizendo que se solidarizam com os entes queridos do policial militar neste momento de extrema dor e infinita tristeza. O homem, de apenas 33 anos de idade, foi sepultado no cemitério parque, localizado na capital goiana.