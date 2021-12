Aluguel Social: inscrição para programa passa a ser permanente; veja como fazer

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) torna permanente as inscrições para o programa ‘Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social’, do Governo de Goiás. Por isso, a partir de agora, os candidatos ao benefício terão pedidos analisados por ordem cronológica.

Podem se inscrever, neste primeiro momento, moradores de Goiânia e Aparecida de Goiânia, outros municípios serão incluídos em breve. Serão atendidos todos os candidatos que comprovarem, com documentação, que atendem aos requisitos legais.

As inscrições podem ser feitas pelo site da Agehab. Somente para candidatos de Goiânia, se houver dificuldades de acesso à internet, há também a possibilidade de procurar auxílio pessoalmente na sede da Agehab, na capital, na Rua 18-A, nº 541, Setor Aeroporto.

As primeiras 3 mil inscrições aprovadas receberão o cartão do benefício ainda este ano. O recurso mensal de R$ 350 será concedido por 18 meses, podendo ser prorrogado por igual período, caso as famílias não consigam evoluir em sua situação socioeconômica.

Requisitos para participação no programa Aluguel Social

Interessados devem providenciar os documentos necessários, incluindo o Cadastro Único (CadÚnico), que deve ser tirado ou renovado no Centro de Referência em Assistência Social (Cras) mais próximo.

Outros requisitos para pleitear a participação no programa são o superendividamento, ser pessoa e/ou família em vulnerabilidade socioeconômica, ter mais de 18 anos ou ser emancipado e morar no município por no mínimo três anos. Alguns grupos são prioritários, como idosos, pessoas com deficiência e vítimas de violência doméstica.

Requisitos específicos

Os candidatos ainda devem atender ao menos um dos requisitos abaixo, sendo obrigatória comprovação com documento.