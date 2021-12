Fotógrafo lança livro com imagens de Goiânia feitas na pandemia

A pandemia de Covid-19 mudou completamente o ritmo da vida e da cidade. Foi nesse contexto em que o fotógrafo Wellington Martins passou a registrar com a câmera do celular as paisagens de Goiânia, que faziam parte do seu cotidiano. Sem a ocupação habitual, por causa do isolamento social, registrou também a periferia. E todo esse compilado de fotos virou um livro: o fotolivro gynsualinda. A obra será lançada neste sábado (18/12), às 16h30, na Livraria O Jardim, no Setor Sul.

Segundo o autor, a fotografia é uma linguagem artística que o fez redescobrir Goiânia de uma forma afetiva. Assim, se considera mais uma pessoa que observa a cidade, do que um fotógrafo em si. Dessa forma, registra suas andanças pela capital goiana e usa a internet para compartilha-las, o que acontece desde 2018, com o perfil no Instagram, que tem o mesmo nome do livro.

Wellington Martins é professor do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás (UFG) e afirma que antes seu olhar “estava mais atento às variações possíveis das mesmas imagens” encontradas na própria rotina. Porém, aos poucos, tornou-se um processo afetivo.

“A fotografia é responsável pela construção da minha relação com a cidade de forma mais ampla, fora da região central”, revela o fotógrafo. Assim, esteve em lugares como a pista de skate do Novo Horizonte, o Parque Fiúca, no Residencial Olinda; no Parque da Lagoa, que fica no Parque Industrial João Braz.

A curadoria da publicação gynsualinda é assinada pela artista visual e ilustradora Patrícia Ferreira. Dessa forma, as imagens do livro não foram selecionadas por tema ou gênero para ter “uma estrutura fluida, como as andanças do flâneur que se perde pelos caminhos”. A equipe editorial conta ainda com a editora Larissa Mundim, a designer gráfico Bia Menezes e a revisora Rosângela Chaves.

Serviço: Lançamento fotolivro gynsualinda

Quando: Sábado (18/12), às 16h30

Onde: O Jardim Livraria, na Rua 132-A, nº 94, Setor Sul, em Goiânia

Entrada: Franca | o uso de máscara no local é obrigatório