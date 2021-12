Homem é preso após atirar em criança durante festa infantil, em Itumbiara

Na manhã desta quarta-feira (15/12) um homem foi preso na cidade de Itumbiara, localizada a 208 km de Goiânia, por ser suspeito de atirar no pé de uma criança de aproximadamente 10 anos de idade.

De acordo com as apurações da Policia Civil de Goiás (PCGO), a intenção do suspeito, na verdade, era cometer o homicídio de um parente da vítima. Ainda conforme apurações o caso aconteceu no último mês de outubro, durante uma festa infantil em comemoração ao Dia das Crianças.

A Policia Civil não divulgou a identidade do suspeito, desta forma não foi possível entrar em contato com a defesa do réu para saber quais são as alegações. Dentre as informações divulgadas pela PCGO não consta o grau de parentesco entre o homem e a criança.

Ainda de acordo com as apurações testemunhas teriam visto o momento em que o suspeito atira em direção ao alvo e a criança começa a chorar alegando que o pé estava queimando. Somente ai os familiares e presentes se deram conta de que ela havia sido baleada.

Estado de saúde da vítima.

A vítima, que é um menino precisou passar por um processo cirúrgico, mas recebeu alta pouco tempo depois. Hoje, a criança se encontra em pleno estado de saúde, totalmente recuperada. As investigações apontaram que o homem errou o alvo e acertou a criança apenas porque não tem experiência e não sabe manusear a arma.

Já em referência à relação entre o suspeito e o alvo, a investigação aponta que eles possuem um tio em comum. Este tio teria falecido em decorrência de um infarto após uma discussão familiar.

Mediante as circunstâncias da morte do tio, o suspeito passou a enxergar o alvo como o culpado pelo falecimento e, desde então, os envolvidos cortaram qualquer tipo de relação, inclusive o diálogo.

Com as investigações e com a prisão, o suspeito está sendo indiciado por tentativa de homicídio contra o alvo e por lesão corporal culposa contra o menino de 10 anos.