IBGE está com processo seletivo aberto para mais de 7 mil vagas, em Goiás

Foi aberto nesta quarta-feira (15/12) um processo seletivo com 7.401 vagas temporárias para todo Estado de Goiás. As vagas oferecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) são destinadas à pessoas que desejam trabalhar no Censo Demográfico de 2022.

No total são quatro funções de trabalho diferentes. São elas: Agente Censitário Municipal (ACM), Agente Censitário Supervisor (ACS), Recenseador e Agente Censitário de Administração e Informática (ACAI).

Informações sobre as vagas e remuneração

As inscrições devem ser feitas até o próximo dia 29 de dezembro. Os salários podem variar entre R$ 1.700 e R$ 2.100. Em relação as vagas, as funções de Agente Censitário Municipal e Agente Censitário Supervisor exigem que o candidato tenham completado o ensino médio, com remunerações de R$ 2.100 e R$ 1.700 respectivamente.

Estima-se que os contratos temporários tenham duração inicial de cinco meses, podendo ser prorrogado. Já para aqueles que possuem interesse nas funções de recenseador, a exigência é o candidato tenha ensino fundamental completo. Para este cargo, previsão é de que o contrato tenha duração de três meses, também com a possibilidade de prorrogação. Para este cargo, estão sendo ofertadas cerca de 6.503 vagas, com remunerações variadas dependendo da produtividade de cada funcionário.

Já em relação à última função, Agente Censitário de Administração e Informática, é necessário que se tenha ensino médio completo. O prazo de contratação é também de cinco meses, podendo ser prorrogado. A remuneração para os ACAI é de R$ 1.700 mensais.

As candidaturas podem ser feitas via internet, todavia os links para a realização das inscrições são diferentes para uma das funções, por isso a dica é ter muita atenção no momento de se inscrever.

Para se inscrever nas funções de Agente Censitário Municipal, Agente Censitário Supervisor e Recenseador, basta acessar o link: https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21

Já as inscrições para o cargo de Agente Censitário de Administração e Informática podem ser realizadas através do link: https://www.ibfc.org.br/concurso/concurso_selecionado/381