Inscrições para a 10ª edição do Aparecida Correndo Pela Vida começam dia 20

Atletas profissionais e amadores, poderão se inscrever na 10ª edição do Aparecida Correndo Pela Vida: Contra as drogas a partir desta segunda-feira (20/12). O evento esportivo será realizado dia 24 de abril de 2022, após ter sido interrompido por dois anos por conta da pandemia de covid-19. A tradicional corrida faz parte do cronograma de eventos que comemoram o centenário da cidade, em 11 de maio de 2022.

Os interessados em participar da corrida, seja profissional ou amador, podem se inscrever também pela internet. As inscrições ocorrem pelo site correndopelavida.aparecida.br/2022/. A partir de março de 2022 os interessados poderão se inscrever também pelo Stand da organização que será montado no Aparecida Shopping, localizado na Avenida Independência, no Setor Serra Dourada. Podem se inscrever crianças, jovens, adultos e idosos.

Os valores das inscrições são: R$ 50 + 2 quilos (kg) de alimentos não perecíveis (obrigatório) para os adultos; R$ 25 + 2 kg de alimentos não perecíveis (obrigatório) para pessoas acima de 60 anos; 2 kg de alimentos para as categorias infanto-juvenil e maratoninha; e 2 kg de alimentos não perecíveis, para pessoas portadoras de deficiência física.

Coordenador do projeto Aparecida Correndo Pela Vida, Júlio Lemos explica que o evento é promovido pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia em parceria com a Associação Goiana Carmelo, sem fins lucrativos. “É uma iniciativa não só de estímulo aos cuidados com a saúde, mas de caráter também social, tendo em vista que o projeto busca conscientizar os moradores de Aparecida para as graves consequências do uso indiscriminado de drogas”, salienta.

De acordo com o coordenador, o primeiro lote conta com cerca de 2 mil vagas. Em janeiro, outro lote será disponibilizado para novas inscrições. A organização do evento estima que 12 mil pessoas devem participar e prestigiar o Aparecida Correndo Pela Vida. Para maiores informações os interessados podem entrar em contato com a organização pelo telefone (62) 98580-8999.

Categorias e premiações

A corrida é dividida nas categorias 10 km, 5 km, categoria de pessoas portadoras de deficiência – masculino e feminino. Essa categoria é dividida em três subcategorias: deficiente visual, cadeirante, atletas com outras deficiências, prova infanto juvenil. Além disso, há também a categoria caminhada no qual o percurso é de 5 km ou 10 km de acordo com a escolha do competidor.

Os competidores da categoria geral de 10 km masculino e feminino, que cruzarem a linha de chegada nos três primeiros lugares irão receber como premiação troféus e medalhas, além do prêmio em dinheiro. O primeiro lugar receberá a quantia de R$ 1,5 mil; o segundo lugar R$ 1 mil reais e o terceiro lugar R$ 500.

Dentro da categoria geral de 5 km masculino e feminino, o primeiro, segundo e terceiro lugar, além dos troféus e medalhas receberão, respectivamente, as quantias em dinheiro R$ 800, R$ 500 e R$ 300.

Haverá também premiação para a categoria geral de faixa etária. Poderão participar desta categoria pessoas de 18 anos a 60 ou mais. Nessa categoria, não haverá premiação em dinheiro, sendo assim os três primeiros colocados receberão troféu e medalha.

Na categoria geral de pessoas portadoras de deficiência física, os vencedores das subcategorias irão receber troféu e medalha. Já os vencedores da categoria caminhada irão receber medalha de participação. Além disso, de acordo com a organização, os primeiros 2 mil corredores receberão medalhas de participação.