Maurílio, da dupla com Luíza, está internado em estado grave em Goiânia

O cantor sertanejo Maurílio, que forma dupla com Luíza, está internado em estado grave em um hospital de Goiânia. A assessoria de imprensa não divulgou o motivo da internação, mas informações preliminares apontam que ele sofreu três paradas cardíacas.

Maurílio teria passado mal na noite desta terça-feira (14), data que participou da gravação de um DVD da dupla Zé Felipe e Miguel. Ele precisou ser levado às pressas para o pronto atendimento.

A assessoria ainda disse que aguarda informações médicas para repassar mais detalhes sobre o estado de saúde. “Mais informações sobre o estado de saúde do artista, enviaremos, apenas, via boletim médico. Pedimos as orações de todos para seu rápido restabelecimento”, diz o comunicado.

Nas redes sociais, a parceira de dupla, Luíza, pediu orações. “Só isso que peço com toda humildade do mundo. 5 min, e dediquem uma oração ao Maurílio, por favor”.

Segundo o escritório que administra a carreira da dupla, os shows que aconteceriam nos dias 17 e 18 de dezembro em Mato Grosso foram cancelados.

O cantor, com nome de batismo Maurilio Delmont Ribeiro, tem 28 anos de idade, e é natural de Imperatriz, no Maranhão. Atualmente também é compositor, produtor e arranjador.

Artistas pedem orações para Maurílio, da dupla com Luíza

Diversos artistas divulgaram, nas redes sociais, desejos de melhoras e pediram orações para o cantor Maurílio, como Victor Hugo, Renno Poeta, Dennis DJ, Matheus Vargas e DJ Mário Pires.

“Peço orações, por favor, para meu amigo! Ele vai sair dessa! Luiza, tudo apoio para você. Amamos vocês!”, escreveu a cantora e compositora Gabi Martins.

Luiza e Maurílio são conhecidos pelo hit S de Saudade, lançada em 2019 com a dupla Zé Neto & Cristiano. Eles também já gravaram com Alcione, Marília Mendonça, Jorge e Gabriel Diniz. Luiza, que faz dupla com Maurílio, namora a ex-BBB Marcela McGowan.