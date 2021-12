Maurílio continua internado em estado grave após tromboembolismo pulmonar

O cantor e compositor Maurílio, de 28 anos, continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital de Goiânia, em estado grave após ser diagnosticado um tromboembolismo pulmonar.

Segundo boletim médico desta quinta-feira (16), o sertanejo teve melhora no quadro respiratório e na parte clínica, por isso, o estado geral passou de gravíssimo para grave. Agora, a equipe médica aguarda resultados de exame para saber se o cantor precisará fazer hemodiálise.

Maurílio passou mal durante a gravação de um DVD e precisou ser levado às pressas para o hospital, que fica próximo ao local onde o cantor estava, o que colaborou para o rápido socorro. O sertanejo deu entrada na unidade hospitalar na madrugada de quarta-feira (15) e está respirando com a ajuda de aparelhos.

Segundo o médico que acompanha o sertanejo, ele sofreu uma acidente de carro há cerca de cinco anos, quando teve várias fraturas pelo corpo e início de trombose. O sertanejo então começou a usar medicação contra a doença. O médico ainda apontou que Maurílio sempre foi cuidadoso com a saúde e fazia exames de rotina.

A embolia pulmonar ou tromboembolismo pulmonar é a obstrução de uma das artérias pulmonares, impedindo desta forma a normal circulação sanguínea. Uma artéria é um vaso que permite transportar o sangue até aos órgãos. A doença causa morte súbita em 25% dos casos.

Carreira de Maurílio, da dupla com Luíza

O cantor, com nome de batismo Maurilio Delmont Ribeiro, tem 28 anos de idade, e é natural de Imperatriz, no Maranhão. Atualmente também é compositor, produtor e arranjador.

O sertanejo faz dupla com a cantora Luiza desde 2016 e juntos já acumulam mais de 3 milhões de seguidores. Eles são conhecidos pelo hit S de Saudade, lançada em 2019 com a dupla Zé Neto & Cristiano. Eles também já gravaram com Alcione, Marília Mendonça, Jorge e Gabriel Diniz. Luiza, que faz dupla com Maurílio, namora a ex-BBB Marcela McGowan.

Nas redes sociais, a parceira de dupla, Luíza, pediu orações. “Só isso que peço com toda humildade do mundo. 5 min, e dediquem uma oração ao Maurílio, por favor”.

Segundo o escritório que administra a carreira da dupla, os shows que aconteceriam nos dias 17 e 18 de dezembro em Mato Grosso foram cancelados.